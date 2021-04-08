رغم أنها المتهم الأول بـ كورونا.. خبراء البيئة في روسيا يسعون لإنقاذ الخفافيش



تناولت قناة "الغد"، تقرير مصورا لها، بثته عبر شاشتها، حول ظاهرة إنقاذ الخفافيش بروسيا.



وأشار التقرير، إلى أنها المتهم الأول بفيروس كورونا، فهناك خبراء البيئة يسعون الآن لإنقاذ الخفافيش من برودة الطقس، مع توفير مركز عملي الغذاء والرعاية لتلك الثدييات من الخفافيش.



وسرد التقرير، التفاصيل الكاملة حول الخفافيش، واستخدامها الملاجئ بسبب البرودة ونقص الطعام، والعثور على المكان للثبات والطعام والماء للبقاء على قيد الحياة، وعدم فقد الوزن.



