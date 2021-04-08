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الشبحي لـ"الفجر": معوقات مواجهة كورونا باليمن كثيرة.. والإنتقالي سيتصدى للمحن وسيدافع عن الجنوب بكل قوة (حوار)

الخميس 08/أبريل/2021 - 08:53 م
سالم الشبحي
سالم الشبحي
الشحات غريب
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كشف الأستاذ الدكتور سالم الشبحي رئيس لجنة الصحة بالانتقالي الجنوبي القائم بأعمال رئيس هيئة مستشفى الجمهورية التعليمي عدن رئيس لجنة مجابهة فيروس كورونا أن الوضع الوضع الصحي للأسف الشديد مترهل ومنهك بسبب دمار ثلاثون عام مضت.


وأضاف في حوار خاص لـ"الفجر" أن  المعوقات كثيرة ومتراكمه وأهمها قلة المرافق الصحية التي تعمل مع ازدياد عدد السكان في الجنوب وعدم اهتمام الدولة في هذا القطاع لسنوات كثيرة.

وإليكم نص الحوار:

◄حدثني حول ما شهده القطاع الصحي بالجنوب؟

الوضع الصحي للأسف الشديد مترهل ومنهك بسبب دمار ثلاثون عام مضت تدمير ممنهج مرافق وكادر وكل محتوياته, ومعي تدهور الخدمات حاليا زاد الحزن في المرافق الصحية والتي تحلم بالنهوض بها من أجل ورفع مستوى الخدمات الطبية.


◄ما هي آخر تطورات فيروس كورونا بالجنوب ؟

المعوقات كثيرة ومتراكمه وأهمها قلة المرافق الصحية التي تعمل مع ازدياد عدد السكان في الجنوب وعدم اهتمام الدولة في هذا القطاع لسنوات كثيرة. وايضا عدم الاهتمام بالكادر الطبي ووضعهم المعيشي المتدهور ورواتبهم المخزية والتي يخجل الانسان الحديث عنها لانها لاتساوي شي مع الوضع الحالي واصبح الكادر الطبي بين صابر حزين متالم وبين مهاجر يتابع قوت لأسرة وبين عاطل في بيته.


ما هي الاجراءات التي اتخذها المجلس الانتقالي في ظل جائحة كورنا؟

نحن مستعدين بنفس المحاجر ومراكز العزل التي قمنا بافتتاحها اثناء الادارة الذاتية للجنوب ولايوجد الجديد, فقط توجد مستلزمات وادوية بشكل افضل من العام الماضي وطواقمنا الطبية نفسها اكتسبت خبرات من الموجة الاولى ولديها القدرة على التشخيص والعلاج والحمدلله الحالات تستجب للعلاجات ونتمنى تعاون الجميع بالالتزام بالارشادات والنصائح الطبية للوقاية من الوباء ونطالب الجميع عند الشعور بالاعراض عليهم الذهاب الى اقرب مركز صحي بالذات الذين يعانون من الامراض المزمنه لانها توثر سلبا على حالة المريض.

الاكسجين فعلا في مشكلة وذلك لتعطل مصنع الاكسجين في مستشفى الجمهورية التعليمي وهو كان يرفد الاقسام والامراض الاكسجين ونتمنى مت الجهات ذات الشأن اصلاحة ويستفيد من المرضى.وحاليا للاسف ناخذ الاكسجين من الخاص وهذا يكلف المرافق الصحية ويتاخر احيانا ويسبب ارباك للعمل.


ونتمنى من كل المعنيبن بالجانب الصحي الخدمي والتعليمي العمل الجماعي التكاملي ومعا دوما بروح العمل الجماعي النافع، وعلاقتنا مع وزارة الصحة علاقة عمل جماعي تكاملي ونحن معا على تواصل دائم مع وزير الصحة وهو لديه هدف بعمل شي في الجانب الصحي يتلمسه المواطن وذلك اذا تلقي الدعم من قبل الحكومة بما يسهل له القيام بمهامه.


بالعمل الصحي يفضل لاتدخل فيه السياسة وعملنا طبي خدمي انساني قبل كل شي ويهمنا وهدفنا النهوض بالقطاع الصحي الخدمي والتعليمي والذي يعود بالنفع على المواطن والوطن.


كيف واجهة المجلس الانتقالي الجائحة الخاصة بكورنا من بداية الازمة؟

نحن مع المواطن ونتعهد نحن منهم واليهم ومعهم ووقت الشدائد والمحن سنضل في جبهة الدفاع عن الموطن وسنقدم ارواحنا فداء للوطن والمواطن الجنوبي وبالله التوفيق والسداد.

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كورونا جنوب اليمن اليمن المجلس الانتقالي اخر الاخبار اخبار اليمن

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