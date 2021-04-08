Advertisements

برلماني منتقداً برنامج "رامز عقله طار": ما الهدف من عرضه؟

الخميس 08/أبريل/2021 - 09:13 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
Advertisements
علق النائب سيد شمس الدين عضو مجلس النواب، على بوستر برنامج رامز جلال الذي نشره عبر صفحته الشخصية "فيسبوك" ويحمل عنوان "رامز عقله طار"، قائلا: البرنامج اسم على مسمى".

وأكد شمس الدين" في تصريح لبوابة "الفجر" أن برامج رامز جلال سلبية تؤثر على الشباب بشكل سلبي خاصةً وأن جميع برامجه تعرض خلال وقت الإفطار الذي يشاهده الملايين حينها، متابعا: "كل مره بقول دي أخر سنه وكل مره بيرجع أقوى من الأول".

وتعجب عضو مجلس النواب، قائلا: من الغرابة أن يتم السماح بمثل هذا البرنامج؟، متسائلا: ما الهدف من وراء استمرار عرض هذه النوعية من برامجه؟، وتابع: العيب في الفنانين اللي بيرحوا البرنامج يمثلوا وهما عارفين اللي هيحصلهم، مطالبا بمعالجة الموضوع إعلاميا في أسرع وقت حتى يكون هناك حلولا لمنع هذا النوع من البرامج.

وكان قد نشر الفنان رامز جلال، خلال الساعات الماضية، بوستر برنامجه الدعائي رامز"عقله طار" عبر صفحته الشخصية بفيسبوك قائلا: بسم الله توكلنا على الله واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصاحبه وسلم والله المستعان وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر، قريبا إن شاء الله.. رمضان ٢٠٢١ رامز جلال".


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رامز عقله طار رامز جلال بوستر رامز جلال برنامج رامز جلال الفجر

أخبار تهمك

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

منذ يوم

موسيماني يعرض صفقة نارية على الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

نجم بيراميدز يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

منذ 34 دقيقة

قرار عاجل من المحكمة بشأن متحرش أتوبيس الجيزة

منذ حوالي 7 ساعات

تحذير جديد من السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

منذ يوم

خبير: الملء الثاني لسد النهضة يُغير موازين القوى في المنطقة

منذ يومين

كارتيرون يرفض رحيل نجم الزمالك

منذ ساعة

فينجادا في اتحاد الكرة لتولي منصب المدير الفني

منذ نصف ساعة

ضربة موجعة لريال مدريد قبل كلاسيكو الأرض

منذ حوالي 6 ساعات

أول رد من محمد رمضان على تعويضه بـ 6 مليون للطيار

منذ يوم

لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على موسيماني صفقة ذهبية

منذ ساعتين و 5 دقيقة

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة سيمبا التنزاني

منذ ساعتين و 28 دقيقة

إجراءات مشددة خلال رمضان.. 9 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

منذ حوالي 5 ساعات

عماد الدين أديب يكشف عن "كابوس" في أزمة سد النهضة

منذ يومين

التشيرنيجيتو: ريال مدريد يحسم صفقة القرن

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

رامز جلال يكشف البوستر الرسمي لبرنامجه الرمضاني (صورة)

بوستر جديد لبرنامج رامز جلال في رمضان وهكذا علقّ

رامز جلال بـ4 وشوش في "سبع البرمبة".. ويؤكد: "متخافوش يا جماعة ده فيلم بجد مش مقلب" (صور)

رامز جلال يروج لبرنامجه الرمضاني ''رامز مجنون رسمي"

البوستر الترويجي الثاني لبرنامج "رامز مجنون رسمي"

عاجل.. طرح البوستر الدعائي الأول لبرنامج رامز جلال

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:15 م

تحذير جديد من السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

نجم بيراميدز يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

09:01 م

إجراءات مشددة خلال رمضان.. 9 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

04:45 م

التشيرنيجيتو: ريال مدريد يحسم صفقة القرن

05:44 م

لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على موسيماني صفقة ذهبية

07:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج