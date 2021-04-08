برلماني منتقداً برنامج "رامز عقله طار": ما الهدف من عرضه؟

علق النائب سيد شمس الدين عضو مجلس النواب، على بوستر برنامج رامز جلال الذي نشره عبر صفحته الشخصية "فيسبوك" ويحمل عنوان "رامز عقله طار"، قائلا: البرنامج اسم على مسمى".



وأكد شمس الدين" في تصريح لبوابة "الفجر" أن برامج رامز جلال سلبية تؤثر على الشباب بشكل سلبي خاصةً وأن جميع برامجه تعرض خلال وقت الإفطار الذي يشاهده الملايين حينها، متابعا: "كل مره بقول دي أخر سنه وكل مره بيرجع أقوى من الأول".



وتعجب عضو مجلس النواب، قائلا: من الغرابة أن يتم السماح بمثل هذا البرنامج؟، متسائلا: ما الهدف من وراء استمرار عرض هذه النوعية من برامجه؟، وتابع: العيب في الفنانين اللي بيرحوا البرنامج يمثلوا وهما عارفين اللي هيحصلهم، مطالبا بمعالجة الموضوع إعلاميا في أسرع وقت حتى يكون هناك حلولا لمنع هذا النوع من البرامج.



وكان قد نشر الفنان رامز جلال، خلال الساعات الماضية، بوستر برنامجه الدعائي رامز"عقله طار" عبر صفحته الشخصية بفيسبوك قائلا: بسم الله توكلنا على الله واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصاحبه وسلم والله المستعان وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر، قريبا إن شاء الله.. رمضان ٢٠٢١ رامز جلال".





