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موسيماني يتحدث عن مواجهة سيمبا وتأثير غياب معلول على الأهلي

الخميس 08/أبريل/2021 - 09:12 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق يسعى إلى الفوز على سيمبا التنزاني، في مباراة الغد رغم حسم التأهل إلى دور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن الفوز أمر مهم بالنسبة للنادي الأهلي وجماهيره.

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة إن الأهلي جاهز لمباراة الغد، رغم الغيابات والإصابات التي يعاني منها، وهو ما يدفعه إلى منح فرصة لبعض العناصر، وكان يتمنى أن تكون قائمة الفريق مكتملة.

وأضاف: «بالتأكيد تمنيت أن يتأهل الأهلي على رأس المجموعة الأولى، ولكن مباراة فيتا كلوب في القاهرة شهدت أمورًا غير طبيعية أثرت في النتيجة ولكن المهم التأهل».

وواصل موسيماني: «الموسم الماضي تأهل الأهلي خلال الجولة الأخيرة أمام الهلال السوداني لكنه حصل على اللقب في النهاية. الصدارة مهمة لكنها لا تضمن اللقب. التاريخ يقول إن أوائل المجموعات مؤخرًا ودعوا البطولة، والأهلي جاهز ومستعد لمواجهة أي فريق في الدور التالي، والفوز على أي منافس يضيف إلى تاريخ النادي».

وأشار إلى أنه تأكد من ذلك من خلال تجاربه السابقة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، فعندما فاز باللقب مع صن داونز كان الفريق قد ودع البطولة قبل أن يعود إليها مرة أخرى بسبب خطأ إداري في نادٍ آخر، وهو ما يعني ضرورة الاستفادة من هذه الدروس.

وأكد موسيماني أن علي معلول لاعب مميز ومهم وغيابه ترك تأثيرًا على الفريق، الذي يفتقد إلى جهوده، لكن غيابه ليس مبررًا لأي تعثر، خاصة أن الفريق حصل على المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية في غيابه.

وأكمل: «كرة القدم لعبة لا يمكن تأكيد شيء فيها بصورة نهائية، وهو ما حدث في مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا خلال الساعات الماضية. لا يمكن تحديد منافس مفضل لنا في الدور المقبل، ولكن نتائج الأهلي الأخيرة أمام صن داونز والوداد المغربي تؤكد أنه جاهز لمواجهة أي منافس».

وقال موسيماني في ختام تصريحاته: «نحن النادي الأهلي لدينا ٩ ألقاب إفريقية. الأهلي فريق كبير ونحن ثالث أفضل فريق في العالم ونسعى نحو اللقب العاشر، ونعمل على تطوير أنفسنا بشكل مميز».

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