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وزير التعليم: الكتب المدرسية في النظام الجديد تضاهي مثيلتها بأمريكا وإنجلترا

الخميس 08/أبريل/2021 - 09:15 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،: "نحاول أن نحقق كل أحلامنا في نظام التعليم الجديد، وسنرى نتيجته ولكن يجب أن نصبر".

وأضاف "شوقي"، خلال مؤتمر حقوق الإنسان، على فضائية "إكسترا نيوز"، أن البعض اعتاد منذ سنوات على الامتحانات فقط، ولم ينظروا إلى الأنشطة والمواد خارج الامتحانات.

وأكد أن كتب النظام الجديد لا غبار عليها، وتضاهي كتب أمريكا وإنجلترا، متابعًا: "فيروس كورونا ساعدنا في عدة أشياء من ضمنها حق التعلم، لافتًا إلى أن حق التعلم شيء وحق النجاح شيء آخر".

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