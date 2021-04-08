انطلاق المرحلة النهائية لدوري كرة السلة غداً في الرياض

تنطلق غداً على صالة وزارة الرياضة في الرياض، المرحلة النهائية للدوري الممتاز ( البلاي أوف) للدوري والتي ستقام منافساتها بنظام التجمع.

ويتنافس على اللقب 6 أندية هي (النصر) المتصدر والوحدة (الوصيف)، والفتح (الثالث)، والهلال (الرابع)، وأحد (الخامس)، والاتحاد (السادس).

وبحسب نظام البطولة لن يشارك النصر (المتصدر) والوحدة (الوصيف) في الدور ربع النهائي وستكون مشاركتهما في نصف النهائي.

وتفتتح المنافسات غداً، بمواجهتين الأولى بين الهلال وأحد عند الـ 4 مساءً، ويليها لقاء الفتح والاتحاد عند الـ 6 مساءً، على أن تقام مواجهتي الرد في نفس التوقيت يوم السبت المقبل، لتحديد الفريقين المتأهلين للدور نصف النهائي، وفي حال تعادُل الفريقين يتم تحديد المتأهل عن طريق احتساب تسجيل ماله وعليه في الأهداف المسجلة، وفي حالة تعادلها تلعب مباراة فاصلة في اليوم الثاني، والفريقان الخاسران يشاركان في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس في اليوم التالي.

وتنطلق مواجهات نصف النهائي يوم الاثنين المقبل 12 أبريل، حيث سيلعب في المواجهة الأولى لهذا الدور فريق الوحدة أمام (الفائز من لقاء الفتح والاتحاد ) عند الـ 4 مساءً، ويلتقي مع (الفائز من لقاء الهلال وأحد) عند الـ 6 مساء، وفي اليوم التالي "الثلاثاء" تلعب المواجهة الثانية لنصف النهائي، ويتم تحديد المتأهل في حال التعادل بنفس الطريقة السابقة في ربع النهائي، وسيلتقي الفريقان الخاسران في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في اليوم التالي "الأربعاء".

وتختم منافسات البطولة في النهائيات التي ستلعب بدايةً من يوم الخميس المقبل بالمواجهة الأولى في النهائي، فيما ستقام يوم السبت الذي يليه المواجهة الثانية لتحديد البطل وفي حال التعادل، تلعب مباراة فاصلة في اليوم التالي "الأحد" والتي سيعلن بعدها عن بطل الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة.