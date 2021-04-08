نادر عباسي: "أوركسترا" حفل نقل المومياوات الملكية "حدث تاريخي"

قال المايسترو نادر عباسي، قائد "أوركسترا" حفل نقل المومياوات الملكية، إن قيادة الأوركسترا المصاحب لنقل المومياوات الملكية هو الحدث الموسيقي الأهم في حياته، لافتًا إلى أنه حدث تاريخي، ويحدث مرة في العمر.





وأضاف المايسترو نادر عباسي، خلال لقائه ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أن عدد الأوركسترا الكبير مكلف ماديا جدا، وليس من السهل تكوينه، ولابد أن يكون العازف على أعلى مستوى.





وأكد أنه كان يشعر بأنه سيكون هناك رد فعل إيجابي للحدث، ولكنه لم يتوقع أن يكون رد الفعل بهذا الشكل، مشيرًا إلى أن البطل الحقيقي هو المواطن المصري.



وأوضح أن الحفل كان له تيمة معينة منذ بداية الأوركسترا بشكل جنائزي، وشكل آخر فيه أمل وفرحة، لافتًا إلى أن هناك جرأة في خوض تلك التجربة، خاصة أنها تجربة تقدم لأول مرة في العالم.



وأشار إلى أن بروفات الموسيقى أخذت 10 بروفات، و2 بروفة مع الكورال، مؤكدا أن العازفين كان لديهم طاقة إيجابية جيدة.

