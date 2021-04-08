Advertisements

نادر عباسي: "أوركسترا" حفل نقل المومياوات الملكية "حدث تاريخي"

الخميس 08/أبريل/2021 - 09:17 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال المايسترو نادر عباسي، قائد "أوركسترا" حفل نقل المومياوات الملكية، إن قيادة الأوركسترا المصاحب لنقل المومياوات الملكية هو الحدث الموسيقي الأهم في حياته، لافتًا إلى أنه حدث تاريخي، ويحدث مرة في العمر.


وأضاف المايسترو نادر عباسي، خلال لقائه ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أن عدد الأوركسترا الكبير مكلف ماديا جدا، وليس من السهل تكوينه، ولابد أن يكون العازف على أعلى مستوى.


وأكد أنه كان يشعر بأنه سيكون هناك رد فعل إيجابي للحدث، ولكنه لم يتوقع أن يكون رد الفعل بهذا الشكل، مشيرًا إلى أن البطل الحقيقي هو المواطن المصري.

وأوضح أن الحفل كان له تيمة معينة منذ بداية الأوركسترا بشكل جنائزي، وشكل آخر فيه أمل وفرحة، لافتًا إلى أن هناك جرأة في خوض تلك التجربة، خاصة أنها تجربة تقدم لأول مرة في العالم.

وأشار إلى أن بروفات الموسيقى أخذت 10 بروفات، و2 بروفة مع الكورال، مؤكدا أن العازفين كان لديهم طاقة إيجابية جيدة.

أخبار تهمك

تحذير جديد من السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

كارتيرون يرفض رحيل نجم الزمالك

منذ ساعة و 24 دقيقة

فينجادا في اتحاد الكرة لتولي منصب المدير الفني

منذ أقل من ساعة

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

منذ يوم

التشيرنيجيتو: ريال مدريد يحسم صفقة القرن

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يعرض صفقة نارية على الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

نجم بيراميدز يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

منذ أقل من ساعة

أول رد من محمد رمضان على تعويضه بـ 6 مليون للطيار

منذ يوم

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة سيمبا التنزاني

منذ ساعتين و 48 دقيقة

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

منذ يوم

عماد الدين أديب يكشف عن "كابوس" في أزمة سد النهضة

منذ يومين

عاجل - الزمالك مُهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية

منذ أقل من نصف ساعة

قرار عاجل من المحكمة بشأن متحرش أتوبيس الجيزة

منذ حوالي 7 ساعات

إجراءات مشددة خلال رمضان.. 9 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

منذ حوالي 5 ساعات

خبير: الملء الثاني لسد النهضة يُغير موازين القوى في المنطقة

منذ يومين

لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على موسيماني صفقة ذهبية

منذ ساعتين و 25 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:01 م

نجم بيراميدز يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

تحذير جديد من السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

04:15 م

إجراءات مشددة خلال رمضان.. 9 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

04:45 م

التشيرنيجيتو: ريال مدريد يحسم صفقة القرن

05:44 م

عاجل - الزمالك مُهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية

09:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج