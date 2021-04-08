وزير التعليم: 85% داخل منظومة التعليم يريدون الشهادة وليس التعلم

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن من يأخذ حق التعليم المجاني فكرته مغلوطة عن التعليم تمامًا.



ولفت "شوقي"، خلال مؤتمر حقوق الإنسان، على فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن 85% داخل منظومة التعليم يريدون الشهادة وليس التعلم.



وتابع: "نستهدف التعلم وليس الشهادة، نستهدف أن يحصل الطالب على الشهادة بالمهارات المختلفة"، لافتًا إلى أن الدولة قدمت مناهج وامتحانات إلكترونية تفوق أوروبا.

