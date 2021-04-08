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قبيل رمضان.. 4 فتاوى هامة بشأن الشهر الكريم

الخميس 08/أبريل/2021 - 09:20 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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على مدار الأيام الماضية، أصدرت دار الإفتاء المصرية عدد من الفتاوى الهامة بشأن الشهر الكريم، لتوضح بعض الأمور للمسلمين قبل أيام من الشهر.

ووفقا للحسابات الفلكية المبدئية لخبراء المرصاد التابعة لوزارة الأوقاف فإن أول أيام الشهر الكريم 13 إبريل المقبل، ويستقبله المصريين وسط إجراءات وقائية مشددة خشية من كورونا.

وأعلن المعهد المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن غرة شهر رمضان المعظم للعام الهجري 1442هـ فلكيا، يوم الثلاثاء، 13 من شهر أبريل.

كفارة إفطار اليوم الواحد
وقالت دار الافتاء إن تكلفة كفارة إفطار اليوم الواحد من شهر رمضان، في عام 2021 تقدر بعشرة جنيهات.

كفارة إفطار المرأة الحامل
وأضافت أن إفطار الحامل إذا كان خوفًا على مصلحتها؛ فإنه لا يجب عليها الفدية (إطعام مسكين)، لكن يجب عليها القضاء فقط عن كل يوم، يوم مثله، لافتًا إلى وجوب الفدية والقضاء إذا كان إفطارها خوفًا على جنينها.

تقبيل الزوج لزوجته في نهار رمضان
وعن حكم حكم تقبيل الزوج لزوجته في نهار رمضان، قالت دار الإفتاء إن تقبيل الزوجة بقصد اللذة مكروهٌ للصائم عند جمهور الفقهاء؛ لِمَا قد يجر إليه من فساد الصوم، وتكون القبلة حرامًا إن غلب على ظنه أنه يُنْزِل بها، ولا يُكرَه التقبيل إن كان بغير قصد اللذة؛ كقصد الرحمة أو الوداع إلا إن كان الصائم لا يملك نفسه، فإن ملك نفسه فلا حرج عليه.

فتوى بشأن الحجاب
كما وجهت دار الإفتاء المصرية، نصيحة للفتيات اللائي يلتزمن بارتداء الحجاب فقط في شهر رمضان، ومن ثم التخلي عنه.

وقالت الدار: "إن الحجاب الذي هو غطاء شعر المرأة واجبٌ في رمضان وغير رمضان، وكان المتوقع أن تستوحيَ من روح رمضان ما يشجعها على الاستمرار فيه والتمسك به؛ إرضاءً لله عز وجل، وتنفيذًا لأوامره، ومحاربةً لرغبات النفس الأمارة بالسوء وإيحاءات الشيطان وتضليلاته، ولعلها تفيد من أنوار هذا الشهر الكريم ما يدفعها إلى الالتزام بما شرعه الله في هذا الأمر".

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