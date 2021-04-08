الأمير فيصل بن مشعل يُثمن حصول جامعة القصيم على الاعتماد الأكاديمي الدولي

ثمّن الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, حصول جامعة القصيم على الاعتماد الأكاديمي الدولي للمرة الثانية من المنظمة الدولية لاعتماد كليات الأعمال AACSB ممثلة بكلية الاقتصاد والإدارة بها.

وهنأ أمير المنطقة, رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن الداود على هذا الإنجاز للجامعة الذي يضاف إلى إنجازاتها على الصعيد العالمي، مشيداً بما تحقق لها من إنجازات على الصعيدين المحلي والدولي.

وأكد أن هذا الإنجاز سينعكس على منظومة العمل بالجامعة لمواصلة مسيرتها التعليمية والعلمية، متمنياً لمعالي رئيس الجامعة وجميع منسوبيها التوفيق والسداد ومزيد من الإنجازات المحلية والعالمية.