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أول رد برلماني على تصريح المخرج عمرو سلامة بعد وقف مسلسل "الملك"

الخميس 08/أبريل/2021 - 09:23 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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أشاد النائب سيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، بقرار وقف مسلسل "الملك أحمس" الذي يجسده الفنان عمرو يوسف، قائلا: لا يجوز بعد عرض موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى متحف الحضارة في موكب شهد له العالم، أن نعرض بعدها مسلسل يحتوي على أخطاء تاريخية حتى وإن كانت أخطاء تحتوي على تفاصيل صغيرة".

وأكد "شمس الدين" في تصريح لبوابة "الفجر"، على ضرورة تحري الدقة في هذه الأعمال الفنية التاريخية التي تجسد الدور البطولي في تحرير مصر من الهكسوس، متابعا: "تاريخ مصر مش لعبة ويجب تحري الدقة ومراجعته بعناية شديدة قبل عرضه على شاشات التلفزيون خلال شهر رمضان الكريم".

وتساءل عضو مجلس النواب ردا على تصريح المخرج عمرو سلامة، قائلا: "ازاي نتفرج وبعدين نحكم، طب والأخطاء التاريخية اللي هتتعرض ازاي هنصلحها بعد العرض؟"، خاصةً وأن المسلسل قد يتم ترجمته إلى دول أخرى مما قد يوجه النقد من الخارج لهذا العمل والتشكيك في تاريخ مصر، مطالبا بمراجعة العمل مره أخرى وتعديله إن كان هناك إمكانية تعديل وعرضه عندما يتطابق مع التاريخ والواقع.

وكان قد كتب المخرج عمرو سلامة عبر حسابه الرسمي بفيسبوك: "أنا مش قادر أصدق قرار وقف مسلسل الملك، أكيد يا إشاعة، يا حركة إعلامية لهدف ما، مش لاقي منطق واحد يبرر القرار، يبرر رمي عشرات الملايين في الزبالة مع مجهود مضني لفريق عمل كامل شغال بقاله سنة، يقرر يحجر على الناس حق مشاهدته وتقييمه ونقده وشتيمته لو عايزين، لكن منعه؟".

وتابع: "أي عمل فني له رخصة إبداعية، لو عايز يعمل الفراعنة جلدهم أزرق وعندهم جناحات وبيطيروا وبيلبسوا لبس فضائيين من حقه، زي ما من حق الجمهور يشيد بده أو يذم فيه".

واختتم "سلامة": "يعني إمبارح كنا مبهورين بالتقدم إلى الدولة وصلتله، ليه في أربعة وعشرين ساعة نعمل قرار يضحك علينا العالم ويرجعنا للعصور الوسطى؟".

الجدير بالذكر أن المهندس حسام صالح، المتحدث الرسمي باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكد وقف مسلسل "الملك" وتشكيل لجنة عاجلة من مجموعة من المتخصصين في التاريخ والاثار وعلوم الاجتماع لمشاهدة المسلسل ومراجعة السيناريو كاملا وإبداء الرأي بموضوعية ومهنية حتى لو ترتب على ذلك عدم عرضه في موسم رمضان القادم.

ومسلسل "الملك" قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار خالد دياب وشيرين دياب، إخراج حسين المنباوي، وموسيقى خالد حماد، بطولة عمرو يوسف، صبا مبارك، ريم مصطفى وماجد المصري.

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وقف مسلسل الملك عمرو يوسف الملك احمس الملك الفجر

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