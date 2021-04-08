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مستويات قياسية لأسهم أوروبا بعد تأكيد مجلس الاحتياطي على خفض الفائدة

الخميس 08/أبريل/2021 - 09:28 م
بوابة الفجر
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بلغت الأسهم الأوروبية مستويات قياسية الخميس 8 أبريل في ظل تفاؤل متزايد حيال انتعاش اقتصادي عالمي تغذيه برامج التحفيز بعد أن أكد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أنه لا يتعجل تشديد السياسة النقدية.

ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6%، بعد مكاسب خلال الأسبوع عندما محا المؤشر جميع خسائره بسبب الجائحة.

كان محضر وقائع أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي أظهر أمس استمرار قلق المسؤولين بشأن مخاطر جائحة فيروس كورونا والتزامهم بتدعيم الاقتصاد لحين ترسخ التعافي.

وأظهرت البيانات ارتفاع طلبيات التوريد الصناعي الألمانية للشهر الثاني على التوالي في فبراير، مدفوعة بطلب محلي قوي في مؤشر جديد على أن المصنعين بصدد اجتياز تراجع الإنتاج الذي أفرزته الجائحة في الربع الأول من العام.

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