عاجل - الزمالك مُهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية

ألزم الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا خلال الساعات القليلة الماضية نادي الزمالك بدفع مبلغ مليون دولار أمريكي لمهاجم الفريق الأول السابق بنجامين اشيمبونج.





وأمهلت لجنة الانضباط في الفيفا نادي الزمالك تسوية الديون ودفع مبلغ 1.1 مليون دولار أمريكي للغاني البالغ من العمر 30 عامًا وفقًا لقرارات المحكمة الرياضية كاس في ديسمبر من العام 2020.





وتأكد فيفا من خلال التحقيقات خلال الفترة الماضية أن اللاعب قد تم إجباره على فسخ عقده مع الزمالك بسبب تصرفات مجلس الإدارة السابق للقلعة البيضاء.





يُذكر أنه في حالة التخلف عن الموعد النهائي المذكور أعلاه أو عدم الامتثال الكامل للقرار سيتم إعلان حظر النادي من التعاقدات وقد تصل العقوبات إلى الهبوط.



