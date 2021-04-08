Advertisements

عاجل - الزمالك مُهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية

الخميس 08/أبريل/2021 - 09:31 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
ألزم الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا خلال الساعات القليلة الماضية نادي الزمالك بدفع مبلغ مليون دولار أمريكي لمهاجم الفريق الأول السابق بنجامين اشيمبونج.

وأمهلت لجنة الانضباط في الفيفا نادي الزمالك تسوية الديون ودفع مبلغ 1.1 مليون دولار أمريكي للغاني البالغ من العمر 30 عامًا وفقًا لقرارات المحكمة الرياضية كاس في ديسمبر من العام 2020.

وتأكد فيفا من خلال التحقيقات خلال الفترة الماضية أن اللاعب قد تم إجباره على فسخ عقده مع الزمالك بسبب تصرفات مجلس الإدارة السابق للقلعة البيضاء.

يُذكر أنه في حالة التخلف عن الموعد النهائي المذكور أعلاه أو عدم الامتثال الكامل للقرار سيتم إعلان حظر النادي من التعاقدات وقد تصل العقوبات إلى الهبوط.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هبوط الزمالك الزمالك أخبار الزمالك

أخبار تهمك

تحذير جديد من السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

إجراءات مشددة خلال رمضان.. 9 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

منذ حوالي 5 ساعات

فينجادا في اتحاد الكرة لتولي منصب المدير الفني

منذ أقل من ساعة

لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على موسيماني صفقة ذهبية

منذ ساعتين و 26 دقيقة

نجم بيراميدز يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

منذ أقل من ساعة

التشيرنيجيتو: ريال مدريد يحسم صفقة القرن

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد من محمد رمضان على تعويضه بـ 6 مليون للطيار

منذ يوم

كارتيرون يرفض رحيل نجم الزمالك

منذ ساعة و 25 دقيقة

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

منذ يوم

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة سيمبا التنزاني

منذ ساعتين و 49 دقيقة

موسيماني يعرض صفقة نارية على الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عماد الدين أديب يكشف عن "كابوس" في أزمة سد النهضة

منذ يومين

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

منذ يوم

قرار عاجل من المحكمة بشأن متحرش أتوبيس الجيزة

منذ حوالي 7 ساعات

خبير: الملء الثاني لسد النهضة يُغير موازين القوى في المنطقة

منذ يومين

عاجل - الزمالك مُهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل - كهربا مهدد بالإيقاف 6 أشهر

فيفا يرفض دعوى اشيمبونج ضد نادي الزمالك

عاجل - أول رد من الزمالك على عقوبة «المليون وربع دولار»

عاجل.. أشيمبونج يرفض تسوية أزمة المستحقات مع الزمالك

تطورات أزمة أشيمبونج مع الزمالك

نجم الزمالك السابق يرفض عرض الأبيض لحل أزمة مستحقاته

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:01 م

نجم بيراميدز يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

تحذير جديد من السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

04:15 م

إجراءات مشددة خلال رمضان.. 9 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

04:45 م

التشيرنيجيتو: ريال مدريد يحسم صفقة القرن

05:44 م

عاجل - الزمالك مُهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية

09:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج