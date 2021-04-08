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ميدو: لم أرحل عن بيراميدز بسبب أحمد فتحي

الخميس 08/أبريل/2021 - 09:30 م
ميدو
ميدو
محمد الدمتناوي
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أكد أحمد حسام ميدو المستشار الفني السابق لنادي بيراميدز، أن خلافه مع أحمد فتحي لم يكن سبب رحيله عن الفريق، لكن بسبب خلاف في الصلاحيات ووجهات النظر.

وتحدث ميدو خلال تصريحات صحفية، قائلًا: "قصة رحيلي من بيراميدز، طُلب مني أن يكون لدي آليات تنفيذ داخل النادي فرفضت لضيق الوقت، فعرض علي النادي أن أكون مستشارا بحكم أنني لن أكون موجودا طول الوقت".

وتابع :"لم أطلب الاستغناء عن أحمد فتحي أو عبد الله السعيد أو أي لاعب. طلبت من البداية أن أقضي أول 4 أشهر في المراقبة من أجل قائمة الموسم الجديد".

وواصل :"سمعت قصة المهدي سليمان، كان هناك قرار باستبعاده. حاولت حل المشكلة ولكن كان هناك رفض لانضمامه لتدريب الفريق الأول، اعتذرت للمهدي بسبب فشلي في حل مشكلته. نصحته بالهدوء وأن يرحل في الصيف دون مشاكل"

وأكمل :"عندما تعمل في مكان يجب أن يكون لديك آليات التنفيذ، إذا أردت أن تغير أفكار دون آلية تنفيذ لن يتحرك الأمر. وجودي كان سيتسبب في ضرر للمكان لأن هناك اختلاف واضح في وجهات النظر ولا أملك أي آليات للتنفيذ".

وأتم: "أخطأت في حق فاروق جعفر عبر تطبيق كلوب هاوس، وأعتذر له. علمت أنه حزن مني جدا وكان لا يصح ما قلت، ولست مرشحا لأي منصب في الزمالك".

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