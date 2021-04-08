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موعد مباراة الهلال ضد الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة

الخميس 08/أبريل/2021 - 09:32 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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تتجه الأنظار صوب المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ونظيره اتحاد جدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين، يوم الجمعة المقبل الموافق العاشر من شهر أبريل الجاري.

موعد مباراة الهلال واتحاد جدة في الدوري السعودي للمحترفين

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة الثامنة إلا عشر دقائق بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا عشر دقائق بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة إلا عشر دقائق بتوقيت أبوظبي.

الهلال سيحل ضيفًا على نظيره الاتحاد، على أرضية ملعب استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، يوم الجمعة المقبل.

ويحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 48 نقطة، فيما يتواجد الاتحاد في المركز الثالث برصيد 42 نقطة.

وكان لقاء الدور الأول من الدوري السعودي للمحترفين، بين الهلال والاتحاد، انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين

وتنقل أحداث المباراة على قناة السعودية الرياضية، الناقل الحصري لبطولة الدوري السعودي للمحترفين.

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