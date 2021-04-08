صراع مدريدي على نجم بايرن ميونخ

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني يرغب في التعاقد مع أحد نجوم بايرن ميونخ الألماني في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وأفاد موقع elgol digital الإسباني بأن ريال مدريد سيتنافس مع جاره اللدود أتلتيكو مدريد على التعاقد مع الفرنسي لوكاس هرنانديز نجم بايرن ميونخ الألماني, حيث يسعى الروخيبلانكوس هو الآخر لضم نجمه السابق.





وألمح الموقع الإسباني أن هرنانديز البالغ من العمر 25 عاماً كان قد رحل عن أتلتيكو مدريد إلى بايرن ميونخ في يوليو 2019 مقابل مبلغ قياسي يبلغ قدره80 مليون يورو.





وأوضح الموقع الإسباني أن هرنانديز بطل كأس العالم مع المنتخب الفرنسي يُجيد اللعب في مركز الظهير الأيسر ومركز قلب الدفاع وشارك في الموسم الحالي مع الفريق البافاري حتى الآن في 31 مباراة.





وأشار الموقع الإسباني إلى أنه بعد أن حجز ألفونسو ديفيز المكان الأساسي في مركز الظهير الأيسر وتعاقد بايرن ميونخ مع دايوات أوباميكانو لينضم إليه في الصيف المقبل مما يجعل ضمان هرنانديز لمكان أساسي مع الفريق البافاري أمر مُعقد.



