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موجز البرلمان| وفد قضائي من دولة جنوب السودان يزور مجلسي النواب والشيوخ

الخميس 08/أبريل/2021 - 09:38 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة - دينا ابراهيم
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تنشر بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلسي الشيوخ والنواب.. نعرض أهمها في نشرة " موجز البرلمان"، ومنها:

• وفد قضائي من دولة جنوب السودان يزور مجلسي النواب والشيوخ

استقبل مجلس النواب صباح اليوم، وفدًا قضائيًا من دولة جنوب السودان في إطار البرنامج التدريبي الذي تنظمه وزارة العدل للأشقاء في دولة جنوب السودان في مجالات سن التشريعات وجرائم شبكة المعلومات والتعريف بحقوق الإنسان تأكيدًا للتعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية ودولة جنوب السودان.

وقام الوفد بجولة تفقدية داخل أروقة المجلس شملت المتحف والقاعة الرئيسية التي تشهد انعقاد الجلسات العامة، واستمعوا إلى شرح حول تاريخ الحياة النيابية في مصر، وتم التقاط عددًا من الصور التذكارية، وذلك برفقة المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، والنائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب.

وفي ختام الجولة التقى الوفد الجنوب سوداني بالسيد المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب في مكتبه، حيث أعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم بتواجدهم داخل البرلمان المصري أقدم مجلس تشريعي في أفريقيا والعالم العربي.

• تسبب 40% من الحوادث.. طلب إحاطة بشأن المطبات الصناعية العشوائية

تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، بشأن تجريم إنشاء المطبات الصناعية من قبل الأهالي وتحديث النوعية المستخدمة، مؤكدة انتشار ظاهرة المطبات الصناعية العشوائية في الآونة الاخيرة، حتى أصبحت مصدر قلق وإزعاج وحوادث، وإضرار بجميع أنواع السيارات، وخاصة السيارات الملاكي، لأن جسم السيارة في الغالب قريب من الأرض، وعلى الرغم من أهمية وضرورة، وجود وسائل إجبارية لتخفيف السرعة، داخل المناطق السكنية والعمرانية.

وأوضحت "عبد الحليم"، في طلبها، اليوم الخميس، أن الاحصائيات تشير إلى أن 40% من حوادث الطرق في مصر تقع بسبب المطبات العشوائية التي يصنعها الأهالي دون مطابقة لأي مواصفات قياسية، وأن 50 شخصًا يسقطون كضحايا لحوادث الطرق لكل 100 كيلومتر تقطعها السيارات في مصر، والسبب يعود للمنحنيات الخطرة والمطبات العشوائية، واختفاء الإنارة واللوحات الإرشادية وغياب المرور، والسرعة الجنونية لبعض السائقين، وتكدس السيارات، بالإضافة إلى انتشار المقطورات التي تسبب كوارث على الطرق.

وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة التطبيق الصحيح لللقانون في هذا الشأن، ووضع ضوابط ومعايير، لإنشاء المطبات الصناعية على الطرق حتى لا تتسبب في إلحاق الضرر بقائدي السيارات، وكذلك استحداث مطبات متطورة يمكن التحكم فيها آليا كنوع من الاحتياط إلى تطور الوضع مستقبلا.

• بعد طرح البوستر الدعائي.. برلمانية تهاجم رامز جلا

علقت النائبة أمل سلامة عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، على بوستر برنامج رامز جلال الذي نشره عبر صفحته الشخصية "فيسبوك" ويحمل عنوان "رامز عقله طار"، مؤكدة أن برامج رامز جلال المتكررة كل عام مقززة وغير مسلية.

وقالت "سلامة" في تصريح لبوابة "الفجر": إن برامج رامز جلال لا تحتوي على أي متعه في المشاهدة، بل قائمة على إثارة الرعب والخوف في الضيف الذي يتم استضافته"، متسائلة: أين برامج ألف ليلة وليلة ونيللي وشريهان؟، أين تلك البرامج المفيدة والهادفة التي كانت تلتف حولها الأسر لمشاهدتها وكان لها أهداف مفيده على عكس ما نشاهده الآن من عرض برنامج رامز كل عام.

وكان قد نشر الفنان رامز جلال بوستر برنامجه الدعائي رامز"عقله طار" أمس الأربعاء، عبر صفحته الشخصية بفيسبوك قائلا: بسم الله توكلنا على الله واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصاحبه وسلم والله المستعان وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر، قريبا إن شاء الله..رمضان_٢٠٢١..رامز_جلال".

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وفد قضائي موجز البرلمان رامز عقله طار المطبات الصناعيه الفجر

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