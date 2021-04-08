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الكنيسة تودع شهر برمهات.. القس أنطونيوس: ثالث أشهر النماء

الخميس 08/أبريل/2021 - 09:32 م
بوابة الفجر
مارجو مجدي
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تودع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعد بضعة ساعات، شهر برمهات، سابع الأشهر القبطية،وقال القس أنطونيوس إبراهيم كاهن كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بمنطقة الزاوية الحمراء، عن شهر برمهات، إنه  ثالث شهر فى فصل النماء عند القدماء المصريين، وفيه تبدأ المحاصيل فى النمو على أرض مصر.


وأضاف القس أنطونيوس إبراهيم،  في تصريحات خاصة للفجر، أنه ارتبطت السنة الفرعونية المصرية القبطية التى تبدأ تقويمها فى كل عام فى ١١ سبتمبر، بعدد من الأمثال الشعبية فى كل شهر من شهورها، تلك الأمثال التى لا تزال متداولة حتى الآن بين الأفراد، وخاصة  فى المناطق الريفية فمن أمثال الشهر: "برمهات روح الغيط وهات من السبع حاجات"، "برمهات روح الغيط وهات قمحات وعدسات وبصلات؛ لأن فيه تحصد الزراعة وتوضع الغلة في الأجران"، "عاش النصراني ومات لم يأكل الجبن في برمهات؛ لأن فيه الصوم الأربعيني المقدس".


و أشار القس أنطونيوس إبراهيم، إلى  أن هذا الشهر يحتوى على  عدة مناسبات، وأشهرها تذكار عيد الصليب المقدس، ونياحة البابا شنودة الثالث، وأيضًا تذكار نياحة الراهب القمص فلتاؤس السريانى و غيرها.


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