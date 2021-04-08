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جائحة كورونا تنتشر.. وتونس تحظر صلوات العشاء والتراويح في المساجد

الخميس 08/أبريل/2021 - 09:39 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت وزارة الشؤون الدّينية في تونس، الخميس، تواصل إقامة الصلوات، بما فيها الجمعة، في المساجد في الفترة الزمنيّة غير المشمولة بحظر التجول في البلاد (05.00 صباحا-19.00 مساء).

 

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، غداة تشديد إجراءات حظر التجول في تونس جراء ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.

 

والأربعاء، قررت سلطات البلاد، زيادة ساعات حظر التجول في جميع المحافظات ليصبح بداية من السابعَة مساء إلى الخامسة صباحا، بعد أن كان من العاشرة مساء إلى الخامسة صباحا، في الفترة الممتدة بين 9 و30 أبريل الجاري.

 

وأعلنت الوزارة «مواصلة إقامة الصلوات في المساجد، في الفترة الزمنيّة غير المشمولة بحظر التجول بما في ذلك صلاة الجمعة»، لتستثني بذلك صلاة العشاء، في الفترة المذكورة.

 

وأكدت الوزارة على «وجوب اعتماد وسائل الحماية الفردية واحترام وتطبيق الإجراءات الوقائيّة المنصوص عليها في بروتوكول حفظ الصحّة الخاص بالمعالم الدينية».

 

ومن أبرز الإجراءات «إلزام المصلين بالوضوء في بيوتهم وإحضار السجّاد الخاص بهم، وارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد في الصفوف، عند الصلاة».

 

ولفتت الوزارة إلى أن خطبة صلاة الجمعة ستقتصر على مدة 10 دقائق، فيما تم تعليق كافة الأنشطة داخل المعالم الدينية (المساجد ودور تحفيظ القرآن) على غرار الدروس والإملاءات قرآنيّة.

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