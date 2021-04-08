Advertisements

عصام الدين جاد يواجه الفكر الإرهابي فى رواية "باب الصمت"

الخميس 08/أبريل/2021 - 09:40 م
رواية باب الصمت
رواية باب الصمت
Advertisements
أصدر الكاتب عصام الدين جاد، قصة جديدة تحت عنوان "باب الصمت" عن المؤسسة العالمية للصحافة والنشر والتوزيع، وستكون متاحة خلال أيام فى المكتبات.

يغوص الكاتب الشاب عصام الدين جاد فى مجالات الإبداع الفني والفكري والأدبي، ليقول إن الثقافة أحد ثوابت بناء الأمم ومقياس نبوغها، فهى الممر الآمن ليعبر منه الأجيال إلى عبق الماضى التليد، فضلاً عن أنها حائط صد صلب فى طريق مواجهة الأفكار المستحدثة والسامة والمتطرفة التى تنبع من التنظيمات الإرهابية والتكفيرية الممول الأول للخلايا الإرهابية.

ويؤكد، صاحب قصة " باب الصمت" أنه من دون الثقافة يجد الإرهابيون والمستفيدون منهم، ضالتهم في أصحاب العقول المغيبة وسط الجهل. ويشير إلى أن الإبداع الثقافي والإعلامي ذا الموضوعية والمصداقية والالتزام كفيل بالوقوف أمام مشعلى الفتن وكارهي الإبداع والتحضر والرقى، وفي الوقت نفسه يظل الإبداع الفني والفكري والأدبي عنصرا رئيسيا في نشر قيم التسامح والتعاون والسلام، ومطاردة الجنوح الفكرى.

يريد الكاتب الشاب أن يقول إن الثقافة تتحمل عبئاً ثقيلاً في دفع مسيرة التحضر والإبداع والتنوير، فضلا عن إنقاذ العقول من الانغلاق الفكرى والأفكار المسمومة والمدمرة لعقول الأجيال. ويوضح أنه لكى يتأتى ذلك لا بد من مواجهة الفكر بمثله، والبحث عن أفكار تنقلنا من عالم ضالة العقول وضيقها إلى رحاب الفكر المستنير الراقى. "باب الصمت" قصة جديدة ومختلفة تؤكد أن وسائل النشر، وخصوصا الصحافة، أداة مساعدة فى عملية محاربة التطرف والإرهاب، إذ من أهدافها العمل على استخدام خطاب دينى وسطى مستنير، ونشر الطرق التى يمكن من خلالها مكافحة الإرهاب، والقضاء على الفتن، ما ظهر منها وما بطُن، وتعزيز قيم الحوار وقبول الآخر وتبادل الأفكار في وقت يعاني فيه العالم من التبعات الخطيرة للإرهاب، وما يمثله من تهديد صريح لمصالح وحياة الشعوب وأمن المجتمعات وسلامة أفرادها ومكتسباتها.

ويبين الكاتب أن حجر زاوية رؤيته أن مواجهة الخطر الإرهابي يكون عبر تطوير الثقافة ووسـائل الإعـلام، إذ تشكلان السلاح الأساسى لمكافحـة الإرهـاب والتطـرف الذي يرويـع الآمنـين ويُسيل دمـاء الأبريـاء بلا ذنب، ويـدمر المنشـآت دون وازعٍ من دين أو ضمير.

يذكر أن الكاتب الشاب عصام الدين جاد له عدة إصدارتها منها "مذكرات مراهق" عام 2018، و"وساوس هابيل" عام 2019 وثرثرة: همسات فى حب مصر"2020، "طيف النسيان" 2021.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رواية باب الصمت الفكر الإرهابي الفجر الأفكار المسمومة

أخبار تهمك

تحذير جديد من السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

إجراءات مشددة خلال رمضان.. 9 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

منذ حوالي 5 ساعات

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

منذ يوم

نجم بيراميدز يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

منذ أقل من ساعة

التشيرنيجيتو: ريال مدريد يحسم صفقة القرن

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يرفض رحيل نجم الزمالك

منذ ساعة و 24 دقيقة

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

منذ يوم

عاجل - الزمالك مُهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية

منذ أقل من نصف ساعة

أول رد من محمد رمضان على تعويضه بـ 6 مليون للطيار

منذ يوم

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة سيمبا التنزاني

منذ ساعتين و 48 دقيقة

موسيماني يعرض صفقة نارية على الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

فينجادا في اتحاد الكرة لتولي منصب المدير الفني

منذ أقل من ساعة

لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على موسيماني صفقة ذهبية

منذ ساعتين و 25 دقيقة

قرار عاجل من المحكمة بشأن متحرش أتوبيس الجيزة

منذ حوالي 7 ساعات

خبير: الملء الثاني لسد النهضة يُغير موازين القوى في المنطقة

منذ يومين

عماد الدين أديب يكشف عن "كابوس" في أزمة سد النهضة

منذ يومين

موضوعات متعلقة

"التعايش السلمي منحة أم واجب" ندوة بحزب المصريين الأحرار (صور)

إبراهيم عيسى: الحل الحقيقي للقضاء على الإرهاب بمواجهته فكريًا

"مصر الثورة": افتتاح السيسي لمعرض الكتاب يؤكد استعادة القوى الناعمة

وزير الثقافة توافق على إصدار موسوعات للأدباء والمبدعين

مشوار رمسيس مرزوق الفنى فى ذاكرة الإبداع على يوتيوب الثقافة

وزير الثقافة تطلق سلسلة أفلام ذاكرة الإبداع على اليوتيوب

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:01 م

نجم بيراميدز يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

تحذير جديد من السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

04:15 م

إجراءات مشددة خلال رمضان.. 9 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

04:45 م

التشيرنيجيتو: ريال مدريد يحسم صفقة القرن

05:44 م

عاجل - الزمالك مُهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية

09:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج