المهندس مينا سعيد: شهر برمودة يُنسب لإله الحصاد لدى الفراعنة

تستقبل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدًا الجمعة، أول أسام شهر برمودة، ثامن الأشهر القبطية، وقال المهندس مينا سعيد، الخادم بكنيسة السيدة العذراء مريم بأرض الجولف بمصر الجديدة، إن شهر برموده، يعتبر ثامن الشهور فى التقويم المصرى القديم حيث يبدأ من ٩ ابريل إلى ٨ مايو، وهو أيضًا رابع أشهر موسم النماء فى مصر القديمة.

وأضاف المهندس مينا سعيد، في تصريحات خاصة، أن شهر برمودة يُسمى بالديموطيقية "رنوده"، و هو إله النماء والحصاد عند القدماء المصريين.

وقد أشار المهندس مينا سعيد عن أشهر وأهم المناسبات التى يضمها هذا الشهر مثل التذكار الشهرى لوالدة الإله القديسة مريم العذراء، واستشهاد مارمرقس الرسول أول باباوات الاسكندرية، كما يضم أيضًا سبت لعازر، وأحد التناصير، وأحد الشعانين، وأسبوع الألام، والجمعة الحزينة وسبت الفرح.