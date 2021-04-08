مباريات قوية للداخلية وبورتو والقناة وبتروجت وجمهورية شبين والترسانة بالقسم الثاني

تنطلق في الثالثة والنصف من عصر الجمعة منافسات الجولة الـ 21 للمجموعة الثانية بدورى القسم الثاني بإقامة 7 مباريات قوية ومرتقبة وتم تأجيل مباراة المريخ وطنطا لأجل غير مسمى بسبب إصابة عدد من لاعبو طنطا بالكورونا .

ومن المقرر أن يلتقي كلاً من :



1- الداخلية مع السكة الحديد



يستدرج فريق الداخلية متصدر المجموعة بقيادة محمد يسرى برصيد 34 نقطة، نظرة فريق السكة صاحب المركز الثالث عشر بقيادة جمعه مشهور برصيد 19 نقطة.



ويقام اللقاء بملعب السويس، بدلاً من السكة الحديد، وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول.



2- سرس الليان مع بورتو



يشهد ملعب نادي سرس الليان مواجهة قوية تجمع سرس الليان متذيل المجموعة بقيادة سامح اسماعيل برصيد 18 نقطة مع فريق بورتو وصيف المجموعة بقيادة أشرف توفيق برصيد 34 نقطة بفارق الأهداف عن فريق الداخلية المتصدر.

وشهد لقاء الدور الأول فوز بورتو بهدفين مقابل هدف.



3- زد مع الترسانة



يقام على ملعب الكلية الحربية، مواجهة نارية بين فريق زد إف التاسع بقيادة إسماعيل يوسف برصيد 25 نقطة أمام نظيرة فريق الترسانة الرابع بقيادة علاء نوح برصيد 31 نقطة، وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول.



4- جمهورية شبين مع كوكاكولا



يلتقي فريق جمهورية شبين صاحب المركز الثاني عشر بقيادة ياسر رضوان برصيد 22 نقطة مع فريق كوكاكولا صاحب المركز الثالث بقيادة تأمر مصطفى برصيد 32 نقطة.



وشهد لقاء الدور الأول خسارة كوكاكولا على ملعبه بهدفين مقابل هدف .



5- منتخب السويس مع بتروجت



يلعب فريق منتخب السويس صاحب المركز الخامس بقيادة أيمن المزين برصيد 29 نقطة مع فريق بتروجت صاحب المركز الثامن بقيادة ربيع ياسين برصيد 26 نقطة، وكان التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.



6- النصر مع القناة



يواجه فريق النصر صاحب المركز الحادي عشر بقيادة سيد عيد برصيد 24 نقطة فريق القناة صاحب المركز السادس بقيادة محمد صلاح برصيد 28 نقطة.

وشهد لقاء الدور الأول فوز النصر بهدفين مقابل هدف.



7- الزرقا مع النجوم

يشهد ملعب اهلى فارسكور إقامة مباراة الزرقا صاحب المركز الخامس عشر بقيادة أيمن الجمل برصيد 19 نقطة مع فريق النجوم صاحب المركز العاشر بقيادة عبد الناصر محمد برصيد 25 نقطة، وفاز النجوم بثلاثية نظيفة في الدور الأول.



ترتيب المجموعة الثانية



1- الداخلية 34 نقطة

2- بورتو 34 نقطة

3- كوكاكولا 32 نقطة

4- الترسانة 31 نقطة

5- منتخب السويس 29 نقطة

6- القناة 28 نقطة

7- المريخ 27 نقطة

8- بتروجت 26 نقطة

9- زد إف سي 25 نقطة

10- النجوم 25 نقطة

11- النصر 24 نقطة

12- جمهورية شبين 22 نقطة

13-السكة الحديد 22 نقطة

14- طنطا 19 نقطة

15- الزرقا 19 نقطة

16- سرس الليان 18 نقطة