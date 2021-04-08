Advertisements

مباريات قوية للداخلية وبورتو والقناة وبتروجت وجمهورية شبين والترسانة بالقسم الثاني

الخميس 08/أبريل/2021 - 09:49 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
Advertisements
تنطلق في الثالثة والنصف من عصر الجمعة منافسات الجولة الـ 21 للمجموعة الثانية بدورى القسم الثاني بإقامة 7 مباريات قوية ومرتقبة وتم تأجيل مباراة المريخ وطنطا لأجل غير مسمى بسبب إصابة عدد من لاعبو طنطا بالكورونا .
ومن المقرر أن يلتقي كلاً من :

1- الداخلية مع السكة الحديد

يستدرج فريق الداخلية متصدر المجموعة بقيادة محمد يسرى برصيد 34 نقطة، نظرة فريق السكة صاحب المركز الثالث عشر بقيادة جمعه مشهور برصيد 19 نقطة.

ويقام اللقاء بملعب السويس، بدلاً من السكة الحديد، وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول.

2- سرس الليان مع بورتو

يشهد ملعب نادي سرس الليان مواجهة قوية تجمع سرس الليان متذيل المجموعة بقيادة سامح اسماعيل برصيد 18 نقطة مع فريق بورتو وصيف المجموعة بقيادة أشرف توفيق برصيد 34 نقطة بفارق الأهداف عن فريق الداخلية المتصدر.
وشهد لقاء الدور الأول فوز بورتو بهدفين مقابل هدف.

3- زد مع الترسانة

يقام على ملعب الكلية الحربية، مواجهة نارية بين فريق زد إف التاسع بقيادة إسماعيل يوسف برصيد 25 نقطة أمام نظيرة فريق الترسانة الرابع بقيادة علاء نوح برصيد 31 نقطة، وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول.

4- جمهورية شبين مع كوكاكولا

يلتقي فريق جمهورية شبين صاحب المركز الثاني عشر بقيادة ياسر رضوان برصيد 22 نقطة مع فريق كوكاكولا صاحب المركز الثالث بقيادة تأمر مصطفى برصيد 32 نقطة.

وشهد لقاء الدور الأول خسارة كوكاكولا على ملعبه بهدفين مقابل هدف .

5- منتخب السويس مع بتروجت

يلعب فريق منتخب السويس صاحب المركز الخامس بقيادة أيمن المزين برصيد 29 نقطة مع فريق بتروجت صاحب المركز الثامن بقيادة ربيع ياسين برصيد 26 نقطة، وكان التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.

6- النصر مع القناة

يواجه فريق النصر صاحب المركز الحادي عشر بقيادة سيد عيد برصيد 24 نقطة فريق القناة صاحب المركز السادس بقيادة محمد صلاح برصيد 28 نقطة.
وشهد لقاء الدور الأول فوز النصر بهدفين مقابل هدف.

7- الزرقا مع النجوم
يشهد ملعب اهلى فارسكور إقامة مباراة الزرقا صاحب المركز الخامس عشر بقيادة أيمن الجمل برصيد 19 نقطة مع فريق النجوم صاحب المركز العاشر بقيادة عبد الناصر محمد برصيد 25 نقطة، وفاز النجوم بثلاثية نظيفة في الدور الأول.

ترتيب المجموعة الثانية

1- الداخلية 34 نقطة
2- بورتو 34 نقطة
3- كوكاكولا 32 نقطة
4- الترسانة 31 نقطة
5- منتخب السويس 29 نقطة
6- القناة 28 نقطة
7- المريخ 27 نقطة
8- بتروجت 26 نقطة
9- زد إف سي 25 نقطة
10- النجوم 25 نقطة
11- النصر 24 نقطة
12- جمهورية شبين 22 نقطة
13-السكة الحديد 22 نقطة
14- طنطا 19 نقطة
15- الزرقا 19 نقطة
16- سرس الليان 18 نقطة

أخبار تهمك

كارتيرون يرفض رحيل نجم الزمالك

منذ ساعة و 25 دقيقة

عماد الدين أديب يكشف عن "كابوس" في أزمة سد النهضة

منذ يومين

نجم بيراميدز يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

منذ أقل من ساعة

إجراءات مشددة خلال رمضان.. 9 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يعرض صفقة نارية على الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

منذ يوم

عاجل - الزمالك مُهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية

منذ أقل من نصف ساعة

أول رد من محمد رمضان على تعويضه بـ 6 مليون للطيار

منذ يوم

تحذير جديد من السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

التشيرنيجيتو: ريال مدريد يحسم صفقة القرن

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من المحكمة بشأن متحرش أتوبيس الجيزة

منذ حوالي 7 ساعات

خبير: الملء الثاني لسد النهضة يُغير موازين القوى في المنطقة

منذ يومين

لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على موسيماني صفقة ذهبية

منذ ساعتين و 26 دقيقة

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

منذ يوم

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة سيمبا التنزاني

منذ ساعتين و 49 دقيقة

فينجادا في اتحاد الكرة لتولي منصب المدير الفني

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:01 م

نجم بيراميدز يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

تحذير جديد من السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

04:15 م

إجراءات مشددة خلال رمضان.. 9 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

04:45 م

التشيرنيجيتو: ريال مدريد يحسم صفقة القرن

05:44 م

عاجل - الزمالك مُهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية

09:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج