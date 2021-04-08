هريدي: التحرك المصري لدعم لبنان يعكس إرادة الدولة المصرية

قال حسين هريدي مساعد وزير الخارجية السابق، إن التحرك المصري لدعم لبنان يعكس إرادة الدولة المصرية ولا علاقة له بمبادرة الجامعة العربية، مشيرا إلى أن تحرك وتوجهات الجامعة يجسد قراراها حول مصير لبنان.



وأضاف "هريدي"، في حديثه لقناة "الغد"، أن جامعة الدول العربية بعثت برسالة أن الشأن اللبناني يخص لبنان وأركان الدولة اللبنانية، كذلك دور الجامعة العربية، لافتا إلى تفاقم أزمة لبنان منذ الثورة في أكتوبر 2019 وحادث مرفأ بيروت.



كما أكد مساعد وزير الخارجية السابق، أن التحرك المصري يعكس إرادة الدولة المصرية في مساندة لبنان في أزمتها، معتقدا أن تحرك جامعة الدول العربية ومصر ربما من قبيل الصدفة، وأن تحرك جامعة الدول العربية يوفر الغطاء العربي للبنان في أزمتها المعقدة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.



