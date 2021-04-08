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كلوب يتلقى هدية غير متوقعة من ريال مدريد

الخميس 08/أبريل/2021 - 09:59 م
كلوب
كلوب
وكالات
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حاول نادي ريال مدريد الرد على انتقادات يورجن كلوب مدرب ليفربول بعد لقاء الفريقين في ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.

وسيتلقى مدرب ليفربول الإنجليزي، الألماني يورغن كلوب، الذي وصف ملعب ألفريدو دي ستيفانو، المعقل الحالي لريال مدريد، بأنه ملعب تدريب، نموذجاً مصغراً "ماكيت" من الإستاد، الذي تجرع على أرضه طعم الخسارة أمام "الميرينجي" بنتيجة 3-1 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكان كلوب وصف دي ستيفانو قبل المباراة بأنه "ملعب تدريب"، وبعد ذلك، أكد أنه كان من "الغريب" بالنسبة لفريقه اللعب على أرضه، موضحاً أن مباراة العودة ستقام في "ملعب حقيقي"، في إشارة إلى أنفيلد رود.

ورداً على ذلك، قال الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد: "نحن فخورون باللعب على ألفريدو دي ستيفانو".

وبعد هذا الجدل، قرر مديرو شركة "إليفين فورس" التي تصنع نماذج مصغرة رسمية للمعلب إرسال نسخة ثلاثية الأبعاد من دي ستيفانو إلى مدرب ليفربول.

وفي هذا الصدد، قالوا "نحن نعلم أن يورغن رجل يتمتع بروح الدعابة ومن المؤكد أنه سيرحب به من باب الدعابة".

بالإضافة إلى ذلك، قال خوسيه جيريرو، رئيس الشركة التي تبيع نماذج مصغرة رسمية لـ50 ملعباً عالمياً والتي باعت 100 ألف وحدة في العام الماضي، سنرسل إليه أيضاً ماكيت لمعلب واندا متروبوليتانو، ليكون بمثابة تذكار لآخر مرة فاز فيها بلقب التشامبيونز ليج على أرضه مع فريقه في عام 2019.

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