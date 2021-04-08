الزراعة: صادرات مصر من البطاطس تتجاوز 380 الف طن هذا العام وروسيا اكبر مستورد









قالت وزارة الزراعة إن اجمالي صادرات مصر من البطاطس خلال الموسم التصديري 2020/ 2021 وحتى الآن بلغ 3٨٦ الف طن.

واضافة الوزارة في بيانا لها، ان دول الاتحاد الاوروبي استحوذت علي حصة بلغت 144620 طن، والدول العربية بلغت حصة حصتعا ، 114991 وبعض الدول الاجنبية الاخرى 7672 طن.





واضاف البيان، اما صادرات مصر لدولة روسيا من البطاطس تضاعفت هذا العام وبلغت حوالى 119288 طن حتى الأن

وفي سياق متصل اكدت د نجلاء بلابل مدير مشروع مكافحة العفن البني في البطاطس انه في طار توجيهات وزير الزراعة فإن معامل المشروع تعمل

طوال ايام الاسبوع على مدار الساعة لسرعة الإنتهاء من فحص عينات التصدير والسوق المحلى

كما ان وحدة الرصد والمتابعة بالمشروع تقوم بمتابعة الحصاد والانتاجية لجميع البيفوتات المزروعة داخل المناطق الخالية من العفن البنى فى البطاطس . كذلك تتابع صحة وجودة المحصول والتواصل مع المصدرين فى حالة ظهور اى مشكلة فى أى مكان داخل البيفوتات المزروعة وهى الخدمة التى أشاد بها الجميع .