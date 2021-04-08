حسم موقف نجم الأهلي من المشاركة ضد الزمالك

كشف الأهلي عن موقف الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق من المشاركة في مباراة الزمالك، في لقاء القمة المقبل بالدوري المصري الممتاز.





وأكد مسئولو النادي الأهلي أن علي معلول لم يتعافى من الإصابة ولا يزال يؤدي البرنامج التأهيلي الخاص به بعد عودته من تونس، ولن يتمكن من اللحاق بمباراة القمة أمام الزمالك والمقرر لها 18 أبريل الجاري.





ويرفض الجهاز الفني للأهلي الاستعجال في عودة علي معلول للمشاركة في التدريبات والمباريات، ويفضل الانتظار حتى تعافيه من الإصابة بشكل كامل قبل عودته لتدريبات فريقه الجماعية خوفا من تعرضه لانتكاسة جديدة تتسبب في ابتعاده فترة طويلة عن الفريق.





ويغيب معلول عن الأهلي منذ مواجهة بايرن ميونخ الألماني في كأس العالم للأندية، قبل شهرين، بعد شكواه من الإصابة في العضلة الخلفية.