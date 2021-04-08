حوار.. مدرب سبانيمور الإنجليزي: الأهلي كبير على موسيماني . وكارتيرون جي مصر عشان يتنجم



قليلاً ما نرى قصص نجاح مليئة بالمغامرات والمتاعب لكي يصل إلي الهدف المطلوب وتحقيق نجاحات في مجاله، هذة المرة لم يكن لاعب تألق في الملاعب الأوروبية ولكن هو أول مدير فني مصري يحصل على رخصة التدريب في الدوري الإنجليزي.





كما أن في السنوات الماضية لم نرى مدربين مصريين يتولوا قيادة أندية خارج مصر في دوريات كبيرة مثل الدوري الإنجليزي لكن مؤخراً ظهر بعد النماذج المشرفة على الملاعب الأسيوية والأوروبية.





وأجرت بوابة الفجر الرياضي حواراً صحفياً مع إبراهيم هلهول المدير الفني لنادي سبانيمور الإنجليزي وذلك لمعرفة رأيه في عدة أمور تخص الكرة المصرية والعالمية ومعرفة الفارق بين اللاعب المصري والإنجليزي والعديد من الأمور الهامة.





وأفتتح إبراهيم هلهول حديثه قائلاً: "أخترت التدريب في الدوري الإنجليزي حُباً في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي وحالياً نادي ليفربول بسبب محمد صلاح، كما أنني كنت أُقيمت في دولة إنجلترا قبل الحصول على الرخصة التدريبة وإنجلترا مهد كرة القدم."



وأضاف: "أن المدير الفني المصري لم يأخذ فرصة تدريب في مصر وينجح في التدريب بالدوريات الخارجية، لأن في الخارج يوجد نظام ومعايير معينة لأختيار المدير الفني، ولم تتم محاسبة المدرب في الخارج على مباراة بثلاث نقاط لكن على بناء منظومة بالكامل لذلك يكون أمام المدير الفني فرصة كبيرة للتألق."





وأشار: "الفارق بين اللاعب المصري والأجنبي يكمُن في عقلية اللاعب، في مصر اللاعب هدفه يكون الصعود إلي الفريق الأول فقط، لكن في اللاعب الأوروبي يكون عنده تارجت معين من صغر سنه وفرق المناخ واللاعب الأجنبي تكون الضغوط عليه قليلة بعكس اللاعب المصري."





وأكد: "أن تمسك مجالس الإدارات بعدم السماح للاعبين بالإحتراف إلي وراء عدم وجود لاعبين مصريين كثيرين في الدوريات الأوروبية، واللاعب المصري يخاف من المجاذفة وتحمل المسئولية، وفي مصر الأضواء تكون متسلطه عليه بعكس الخارج."



وأردف: " المدرب يحتاج إلى منظومة مترابطة لتحقيق النجاح، وأن عدم أستقرار الإدارة وضغط المدرب لتحقيق الثلاث نقاط تحت أي بند يكونوا من عوامل فشل المدرب."



وعند سؤاله عن رأيه في تجربة موسيماني مع النادي الأهلي أجاب: " الأهلي يمتلك أفضل مواهب في مصر والفريق الحالي من بناه هو فايلر، الأهلي كبير على موسيماني ولم أرى حتى الأن أي بصمة له مع الفريق، وموسيماني لم يستحق المكان الذي موجود فيه الآن."





وواصل: "أما بالنسبة لعودة كارتيرون مرة أخرى إلي نادي الزمالك فهو عاد إلي مصر لكي تتسلط عليه الأضواء ويصبح نجم لكن في الخليج يوجد مرتبات عالية لكن لا يوجد شهره ونجومية مثل مصر."



وأختتم حديثه قائلاً: "أحلم بتدريب المنتخب الوطني المصري في المستقبل."