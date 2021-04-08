خناقات وإساءة من البادي جاردات للإعلاميين في "Niche Awards"



شهد حفل توزيع جوائز "Niche Awards" عدد كبير من الخناقات بسبب إساءة جاردات الحفل للصحفيين وتعدي جارد علي أحد من الصحفيين وبدأت الخناقة تنشب بينهم .





وكان أعلن نادي غالي، مؤسس مهرجان جوائز نيش "Niche Awards" ورئيس مجلس إدارة مجلة نيشNiche" Magazine" تكريم عدد من نجوم الفن والشركات المنتجة للأعمال الدرامية والسينمائية والغنائية المتميزة في أمسية من الأناقة والرقي تحتضنها القاهرة تقديرًا لدورها في الارتقاء بالمجتمع المصري.





ويشهد حاليا الحفل الضخم تكريما لأهم الشخصيات العامة بمصر وخارجها وبعض من العلامات التجارية الضخمة التي تخدم المجتمع المصري في مجالات عدة، منها الديكور والسيارات والعقارات وتجميل الأسنان وتصميم الأزياء والآثاث وخبراء التجميل.





يذكر أن مهرجان "نيش أووردز" برعاية مجلة "نيش" البريطانية الشهيرة التي تصدر ٤ أعداد مختلفة سنويا باللغة الإنجليزية.