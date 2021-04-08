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شاهد.. مي الغيطي تدخل عالم التريند بصورها المثيرة عبر السوشيال ميديا
الخميس 08/أبريل/2021 - 10:02 م
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شرت مي الغيطي صورا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.
وتألقت بفستان أسود قصير يبرز رشاقتها، بفتحة صدر واسعة من الأمام، واعتمدت على اضافة اكسسوارات ذهبية تلائم الطلة.
ومن الناحية الجمالية، لم تتكلف بوضع ميك اب، واكتفت بأبراز ملامحها بشكل طبيعي، مع تسريحة شعر الويفي.
يذكر أن مي الغيطي شاركت خلال شهر رمضان في مسلسلي "سلطانة المعز" و"سكر زيادة"، إلى جانب مشاركتها في 2020 بفيلم "بنات ثانوي".
وسبق أن كشفت مي الغيطي عن حصولها على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف في مجال علم النفس، وبدا عليها التأثر هي ووالدتها التي كانت تغالب دموعها بسبب سعادتها بتخرج أصغر بناتها.
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