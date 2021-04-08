Advertisements

شاهد.. مي الغيطي تدخل عالم التريند بصورها المثيرة عبر السوشيال ميديا

الخميس 08/أبريل/2021 - 10:02 م
بوابة الفجر
Advertisements
شرت مي الغيطي صورا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.


وتألقت بفستان أسود قصير يبرز رشاقتها، بفتحة صدر واسعة من الأمام، واعتمدت على اضافة اكسسوارات ذهبية تلائم الطلة.


ومن الناحية الجمالية، لم تتكلف بوضع ميك اب، واكتفت بأبراز ملامحها بشكل طبيعي، مع تسريحة شعر الويفي.


يذكر أن مي الغيطي شاركت خلال شهر رمضان في مسلسلي "سلطانة المعز" و"سكر زيادة"، إلى جانب مشاركتها في 2020 بفيلم "بنات ثانوي".


وسبق أن كشفت مي الغيطي عن حصولها على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف في مجال علم النفس، وبدا عليها التأثر هي ووالدتها التي كانت تغالب دموعها بسبب سعادتها بتخرج أصغر بناتها.

أخبار تهمك

الكشف عن الحكم الأقرب لإدارة مباراة الأهلي والزمالك

منذ 35 دقيقة

تحذير جديد من السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

منذ يومين

نجم بيراميدز يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

بعد الاتفاق مع اتحاد الكرة.. فينجادا يعود لمصر بعد غياب 14 سنة ومسيرة مع الزمالك

منذ ساعة و 26 دقيقة

أول رد من محمد رمضان على تعويضه بـ 6 مليون للطيار

منذ يوم

التشيرنيجيتو: ريال مدريد يحسم صفقة القرن

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من المحكمة بشأن متحرش أتوبيس الجيزة

منذ حوالي 8 ساعات

إجراءات مشددة خلال رمضان.. 9 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الزمالك مُهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية

منذ ساعة و نصف

لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على موسيماني صفقة ذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

منذ يوم

كلوب يتلقى هدية غير متوقعة من ريال مدريد

منذ ساعة و 7 دقيقة

مصطفى بكري يكشف حقيقة إجراء تعديل وزاري (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عماد الدين أديب يكشف عن "كابوس" في أزمة سد النهضة

منذ يومين

بالأسماء.. ريال مدريد يعرض 3 لاعبين على باريس ضمن صفقة مبابي

منذ 36 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:59 م

كلوب يتلقى هدية غير متوقعة من ريال مدريد

بالأسماء.. ريال مدريد يعرض 3 لاعبين على باريس ضمن صفقة مبابي

10:30 م

مصطفى بكري يكشف حقيقة إجراء تعديل وزاري (فيديو)

07:58 م

عاجل - الزمالك مُهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية

09:31 م

تحذير جديد من السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

04:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج