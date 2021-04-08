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العثور على منصة إطلاق صواريخ متنقلة شرق قاعدة عين الأسد بالعراق

الخميس 08/أبريل/2021 - 10:11 م
بوابة الفجر
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أعلنت السلطات الأمنية العراقية مساء اليوم الخميس، العثور على منصة إطلاق صواريخ مثبتة على سيارة شرق قاعدة عين الأسد الجوية.
 

وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقية فى بيان أنه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، شاهدت إحدى دوريات لواء المشاة 29 الفرقة السابعة العاملة ضمن قاطع عمليات الجزيرة في الساعة 20:00 من اليوم الخميس، عجلة (سيارة ) نوع(هينو) حمل متوقفة على مسافة من طريق هيت البغدادي بالتحديد منطقة البسطامية شرق قاعدة عين الاسد الجوية".
 

وأوضح البيان أنه "تم الاقتراب منها وتفتيشها ووجد بداخلها قاعدة صواريخ محورة تحتوي على 24 صاروخا مع ملابس عسكرية، حيث تم استدعاء الجهد الهندسي، وحاليا تجري المباشرة بتفكيك الصواريخ".
 

وأضافت خلية الإعلام الأمني: "القوات الأمنية تقوم الآن هناك بإجراء تحقيقاتها لمعرفة وتشخيص من قام بركن العجلة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

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