فيرجينيا هاني: مشاركتي في مسابقة جمال العالم زاد انتمائي لمصر



قالت فيرجينيا هاني، ميس جراند إيجيبت، إن مسابقة جمال العالم كانت كبيرة للغاية، والإنتاج ضخم، معقبة: "من خلال هذه المسابقة اتعرفت على العالم كله، وكنت بمثل مصر، وكان يتم مناداتي في المسابقة بملكة مصر، وهذا فخر أعطاني انتماء للبلد".



ولفتت "هاني"، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أنها حضرت نفسها في المسابقة من خلال إعداد بعض التمارين، ومشاهدة كيفية تصرف الملكات، معقبة: "الحمد لله كان في دعم لمصر في المسابقة".



وأشارت إلى أن هناك تشجيع كبير لها في مسابقة جمال العالم؛ رغم إقامتها في تايلاند، معقبة: "بالرغم إن مفيش مصريين كتير في تايلاند، كان في تشجيع كبير لملكة جمال مصر".



