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الاحتياطي الفدرالي: مواصلة الدعم النقدي لإبقاء التعافي الاقتصادي

الخميس 08/أبريل/2021 - 10:17 م
بوابة الفجر
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 في وقت تشير فيه البيانات الاقتصادية في أميركا إلى نظرة أكثر إشراقًا للنشاط الاقتصادي والتوظيف، يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي الدعم النقدي لإبقاء التعافي الاقتصادي على المسار الصحيح.

 

في هذا الإطار، يتوسّع الناتج المحلي الإجمالي  للولايات المتحدة في الربع الأول من عام 2021 بوتيرة أسرع مما كانت عليه في الربع الرابع من العام الماضي  ، مع تعثّره في الوصول إلى المستوى الذي كان عليه قبل بداية جائحة كورونا.وقد  بلغ متوسط التوقعات بنمو الاقتصاد الى  6.5% هذا العام مقارنة بتوقعات بالغة 4.2% في ديسمبر الماضي.

 

إلى ذلك، رجّح الفدرالي  استغراق مزيدٍ من الوقت لتحقيق أهداف اللجنة بشأن فرص العمل واستقرار الأسعار في حين ستستمرّ عمليات شراء الأصول بالوتيرة الحالية .

وقد أبقت لجنة السوق المفتوحة الفدرالية، في ختام اجتماعها السابق في 18 مارس، معدّلها القياسي في نطاق من 0٪ إلى 0.25٪ متعهدة بالحفاظ على مشتريات السندات بمعدل 120 مليار دولار شهريًا.

 

في سياق متصل، يتوقع سوق العقود الآجلة لمجلس الاحتياطي الفدرالي ارتفاعًا في أسعار الفائدة في العام 2022 حتى بداية 2024 ، وسط تصاعد نسبة التضخم في أميركا بحوالي 2.2٪ ، وهي تفوق توقعات الفيدرالي البالغة 2٪.

وفي ما يتعلّق بنسبة العاطلين عن العمل في أميركا، توقع  الفدرالي أن ينخفض معدل البطالة  إلى 4.5% بنهاية العام الجاري.

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