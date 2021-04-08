صور جديد من كواليس مسلسل "نجيب زاهي زركش" لـ يحيى الفخراني

نشرت الشركة المنتجة لـ مسلسل "نجيب زاهي زركش"، للفنان يحيى الفخراني، عشر صور جديدة من العمل الذى من المقرر أن يعرض فى الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.









يأتي ذلك بعدما طرح المنتج تامر مرسي البرومو الدعائي لمسلسل نجيب زاهي زركش للفنان يحيي الفخراني عبر حسابه الرسمي بـ "فيسبوك"، وكتب "البرومو الرسمي رمضان 2021 إن شاء الله على أون ودي إم سي".









قصة مسلسل يحيي الفخراني