الداخلية تحبط ترويج 51 كيلو مواد مخدرة وتنفذ 78 ألف حكم قضائي

قامت أجهزة الأمن بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الآخيرة، عن ضبط عددًا من الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية، وتجار المخدرات والأسلحة النارية، وفي مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء ضبط 171 قطعة سلاح نارى، بحوزة 141 متهم (392) طلقة مختلفة الأعيرة، (15) خزينة متنوعة، (224) قطعة سلاح أبيض، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (78177) حكم قضائى متنوع.



كما أسفرت الجهود في مجال ضبط التشكيلات العصابية عن ضبط (3) تشكيلات عصابية، ضمت (6) متهمين إرتكبوا (9) حوادث متنوعة، وفي مجال ضبط قضايا المخدرات ضبط (222) قضية مخدرات بإجمالي (236) متهم، ضُبط خلالها 51 كيلو مواد مخدرة، (2778) قرص مخدر، وفي مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين ضبط (41) متهم، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (21) متهم، وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة ضبط (309) دراجة نارية مخالفة، وفي مجال إعادة المركابات المُبلغ بسرقتها تم إعادة (2 سيارة ).



وفي مجال ضبط المخالفات المرورية ضبط (25598 ) مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين فحص (54) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (10) منهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

