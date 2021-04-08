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أشرف رشاد: شعار مجلس النواب مصلحة المواطن فوق كل اعتبار (فيديو)

الخميس 08/أبريل/2021 - 10:22 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، إن شعار مجلس النواب أن مصلحة المواطن فوق كل اعتبار.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة صدى البلد، أن شعار الأغلبية البرلمانية هي أغلبية المواطن، وهذا شعار اتخذه الحزب كونه مسارا تشريعيا أوصت به القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكشف أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، أن مصلحة المواطن فوق كل اعتبار، فهذا الشعار يشمل الجميع ويتحرك الجميع من خلاله.

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