بهذه الكلمات ينهي محمد كارتر الجدل حول إنفصاله من شيماء سيف

علق المنتج محمد كارتر زوج الفنانة شيماء سيف على أنباء ترددت مؤخرا بشأن انفصالهما والذي تم تداوله خلال الأيام القليلة الماضية عبر حسابه على "انستجرام".





ونشر صورة رومانسية له برفقة زوجته شيماء سيف وكتب قائلاً: “من بعد ما عرفتك عمري في حياتي ماتخيلت حياتي من غيرك انتي النفس اللي خارج وداخل مني انتي الضحكة اللي بضحكها انتي القلب اللي بعشقه الناس كلها بتتعامل على إنك مراتي وهما ميعرفوش إنك بنتي أيوا والله بنتي وحبيبتي وكل حاجة ليا في الدنيا دي".





واختتم قائلا: "بدعي لربنا في سري بأنه يخليكي ليا عمر وحب وقرب ميعرفش البعد أبدا".



