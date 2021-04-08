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مجزرة بحر البقر.. دليل إدانة للمحتل الإسرائيلي وذكرى استهداف البراءة (فيديو)

الخميس 08/أبريل/2021 - 10:28 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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تناولت قناة "الغد"، تقريرا مصورا، بثته عبر شاشتها الفضائية، عن مذبحة مدرسة بحر البقر، والإشارة إلى أنها ذكرى مأساوية عاشها الشعب المصري تجدد احزانها كل عام في مثل هذا اليوم، حينما قصف الطيران الإسرائيلي، مدرسة أطفال، وراح ضحيتها 19 تلميذًا وتلميذة وأصيب 50 آخرين.

وأشار التقرير، إلى أنه تمر اليوم الذكرى 51 لمذبحة شهداء مدرسة 2 بحر البقر بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، والتي ارتكبها العدو الصهيوني فى صباح الثامن من أبريل عام 1970.. ولا تغيب عن أذهان المصريين صور المدرسة المقصوفة والأهالي وهم يهرعون إلى المدرسة للبحث عن أطفالهم الذين راحوا في العملية الإجرامية ما بين شهيد وجريح، ومع حلول ذكرى مذبحة شهداء مدرسة 2 بحر البقر بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، تنتشر صور الضحايا من الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي، وحالة المدرسة بعد القصف الجوي الذى يخلد العدوان الإسرائيلي.

ووثقت مذبحة بحر البقر جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الأبرياء في مصر أثناء فترة الحرب، وتحولت مدرسة بحر البقر إلى اسم مرتبط بكارثة إنسانية ملصقة بالعدوان الإسرائيلي، حيث قامت 5 طائرات إسرائيلية من طراز إف-4 فانتوم، تزن "1000 رطل" بقصف المدرسة وتدميرها على أجسام التلاميذ الصغار.

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