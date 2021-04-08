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بالأسماء.. ريال مدريد يعرض 3 لاعبين على باريس ضمن صفقة مبابي
الخميس 08/أبريل/2021 - 10:30 م
ريهام عبد المحسن
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كشفت وسائل إعلام إسبانية أن الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الهدف الرئيسي لريال مدريد الإسباني في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة خاصة في ظل رفض النجم الفرنسي تجديد عقده الذي ينتهي في 2022.
وألمح برنامج التشيرنيجيتو الإسباني أن تقارير صحفية إسبانية كانت قد زعمت أن مبابي سيكون لاعباً في ريال مدريد في الموسم المقبل.
وأفاد البرنامج الإسباني بأن البلجيكي إيدين هازارد نجم ريال مدريد قد يدخل في صفقة إنتقال مبابي إلى الملكي.
وأكد البرنامج الإسباني أن هازارد لا يعتبر اللاعب الوحيد الذي ارتبط بالدخول في صفقة مبابي، حيث يرغب باريس سان جيرمان دخول البرازيلي فينيسيوس جونيور أو الفرنسي رافائيل فاران في الصفقة.
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