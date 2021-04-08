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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أسيرا فلسطينيا محررا بجنين

الخميس 08/أبريل/2021 - 10:32 م
بوابة الفجر
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أفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" باعتقال قوات الاحتلال الاسرائيلي أسيرا فلسطينيا محررا من بلدة قباطية جنوب جنين.
 

ونقلت "وفا"، عن منتصر سمور مدير نادي الأسير في جنين مساء اليوم الخميس قوله:"إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر طاهر جمال كميل، المرشح للمجلس التشريعي الفلسطيني في قائمة نبض البلد، أثناء مروره عن حاجز عسكري قرب مدينة رام الله".
 

وعلى صعيد متصل علّق الأسير الفلسطيني فى سجون الاحتلال الإسرائيلي عماد البطران (47 عامًا) من محافظة الخليل إضرابه المفتوح عن الطعام الذي استمر لمدة 47 يومًا بعد التوصل لاتفاق يحدد سقف اعتقاله الإداريّ.
 

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا " ذكر نادي الأسير فى بيان اليوم الأربعاء، أن الاتفاق يقضي بأن ينتهي الاعتقال الإداريّ بحق البطران في شهر يوليو من العام الجاري.
 

وأضرب البطران عن الطعام منذ 20 فبراير الماضي في زنازين سجن "مجدو"، وهذا الإضراب هو الثالث الذي يخوضه رفضًا لاعتقاله الإداريّ منذ عام 2013.
 

يذكر أن الأسير البطرانK يقبع فى سجن عزل "نيتسان الرملة"، بعد أن نُقل إليه في أواخر شهر مارس الماضي جرّاء تدهور طرأ على وضعه الصحي، حيث عانى مؤخرًا من تراجع واضح في وضعه الصحي.
اعتقال طالبة
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت الاثنين، فلسطينية من بلدة بيت أمر شمال الخليل.
 

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا " أن قوات الاحتلال اعتقلت الفتاة أناغيم بدر عوض (21 عامًا)، وهي طالبة في جامعة الخليل.
 

وفي وقت سابق أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا "، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الأحد، فلسطينيًا من حي باب حطة بالبلدة القديمة في القدس المحتلة.
 

وقال شهود عيان: إن عناصر من شرطة الاحتلال اعتقوا المواطن ماجد راغب الجعبة (40 عامًا) بعد اقتحام منزله في الحي.

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