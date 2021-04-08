Advertisements

أمريكا تسجل 74,860 إصابة مؤكدة و871 حالة وفاة بكورونا

الخميس 08/أبريل/2021 - 10:39 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 74,860 إصابة مؤكدة و 871 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

 

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 30,737,477، فيما بلغ عدد الوفيات 556,106.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا امريكا كورونا امريكا

أخبار تهمك

عاجل - الزمالك مُهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. ريال مدريد يعرض 3 لاعبين على باريس ضمن صفقة مبابي

منذ 37 دقيقة

لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على موسيماني صفقة ذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

إجراءات مشددة خلال رمضان.. 9 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

منذ حوالي 6 ساعات

تحذير جديد من السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

التشيرنيجيتو: ريال مدريد يحسم صفقة القرن

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن الحكم الأقرب لإدارة مباراة الأهلي والزمالك

منذ 36 دقيقة

كلوب يتلقى هدية غير متوقعة من ريال مدريد

منذ ساعة و 8 دقيقة

قرار عاجل من المحكمة بشأن متحرش أتوبيس الجيزة

منذ حوالي 8 ساعات

عماد الدين أديب يكشف عن "كابوس" في أزمة سد النهضة

منذ يومين

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

منذ يومين

بعد الاتفاق مع اتحاد الكرة.. فينجادا يعود لمصر بعد غياب 14 سنة ومسيرة مع الزمالك

منذ ساعة و 27 دقيقة

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

منذ يوم

أول رد من محمد رمضان على تعويضه بـ 6 مليون للطيار

منذ يوم

نجم بيراميدز يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

مصطفى بكري يكشف حقيقة إجراء تعديل وزاري (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

أمريكا تسجل 66 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة

وفاة 1440 حالة بفيروس كورونا في أمريكا خلال 24 ساعة

الولايات المتحدة تسجل أكثر من 54 ألف إصابة جديدة بكورونا

الولايات المتحدة تسجل أكثر من 49 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

الولايات المتحدة تسجل حصيلة قياسية جديدة بفيروس كورونا

الولايات المتحدة تسجل 94 ألف إصابة بفيروس كورونا في 24 ساعة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:59 م

كلوب يتلقى هدية غير متوقعة من ريال مدريد

بالأسماء.. ريال مدريد يعرض 3 لاعبين على باريس ضمن صفقة مبابي

10:30 م

مصطفى بكري يكشف حقيقة إجراء تعديل وزاري (فيديو)

07:58 م

عاجل - الزمالك مُهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية

09:31 م

تحذير جديد من السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

04:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج