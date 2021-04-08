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وزير الاتصالات: مجمع الإصدارات الذكية لا يوجد مثله في المنطقة

الخميس 08/أبريل/2021 - 10:54 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مجمع الإصدارات الذكية لا يوجد مثله في المنطقة.

وأكد وزير الاتصالات، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "المحور"، أن مجمع الإصدارات الذكية سيساهم في القضاء على تزييف الوثائق الرسمية.


ويعد المجمع صرحًا تكنولوجيًا عملاقًا فائق القدرات الفنية المتطورة في مجال تصنيع واصدار الوثائق الثبوتية المؤمنة، وهو الاكبر والاحدث من نوعه في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا، كما يمثل قيمة مضافة كبيرة لدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والميكنة خاصة ما يتعلق بالوثائق والبيانات والمحررات لجميع الجهات الحكومية.

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