إبراهيم عيسي يُطالب المشاهير بنشر صور تطعيمهم بلقاح كورونا: "ده أنتوا بتنزلوا صوركم وانتم بتعطسوا"

طالب الإعلامي إبراهيم عيسى، المواطنين بالإقبال على الحصول على لقاحات فيروس كورونا، موجهًا نداء للمشاهير والمسئولين بنشر صورهم خلال تطعيمهم بلقاحات كورونا عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، لما له من دور كبير في تحفيز المواطنين للحصول على لقاحات كورونا.



وأضاف عيسى، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،: "الشخص المشهور بينزل صوره على السوشيال ميديا كل لحظة حتى وهو بيعطس.. انشروا صوركم وأنتوا بتتلقوا التطعيم"، موضحا ان هذا الأسلوب سيؤثر على إقناع المواطنين بالخضوع لتطعيمات كورونا.



وتابع: "هناك انتشار كبير لإصابات فيروس كورونا بشكل كبير في الكثير من دول العالم، ويجب أن نعترف بوجود لقاح ضد الفيروس ونتوجه للحصول على التطعيمات"، معقبًا: "فقدت ثلاثة من أقاربي أصيبوا بكورونا في أسبوع واحد".



وأوضح أن مواطني العالم في حالة من التعصي على تلقي لقاح كورونا، مشيرًا إلى أنه لابد التحرك بحملات موجه للمواطنين من أجل حثهم على تلقي لقاح كورونا.

