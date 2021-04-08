عبدالمنعم سعيد: أزمة كورونا فرضت الكثير من الاسئلة حول الديمقراطية وحقوق الإنسان

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، إن هناك تقريرًا صدر من الأمم المتحدة يتحدث بأن العالم عليه أن يستعد لما بعد ازمة فيروس كورونا، لافَتًا إلى أن هناك توقعات بحدوث انتعاش اقتصادي غير متوازن في العالم الفترة المقبلة.



وتابع "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الخميس، أن ازمة كورونا فرضت اختبارًا جديدًا على حقوق الإنسان، يتمثل في الاهتمام بالاقتصاد أم الاهتمام بالصحة ووقف الكثير من الانشطة الاقتصادية للحفاظ على الانسان، وهذا من شانه أن يؤدي إلى انهيار اقتصادي.



ولفت إلى ان هناك تراجعًا اقتصاديًا بسبب أزمة كورونا بنحو 5%، والعالم خسر تريليونات الدولارات، بسبب هذه الازمة، مضيفة أن ازمة كورونا فرضت الكثير من الاسئلة حول قضية الديمقراطية، وعلى مفهوم حقوق الانسان.

