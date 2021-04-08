Advertisements

يمنية تكشف المستور عن وحش الجنس الحوثي "سلطان زابن" بعد مصرعه (فيديو)

الخميس 08/أبريل/2021 - 10:51 م
بوابة الفجر
دعاء جمال
Advertisements

خرجت مواطنة يمنية اليوم، الخميس، لتكشف عن جرائم أحد قادة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران وهو سلطان زابن وهو الذراع الأيمن لعبد الملك الحوثي.

 

وعبر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت المواطنة اليمنية مصرع القيادي الحوثي ووصفته بالإرهابي ومنتهك الأعراض، قائلة:"أجمل بشرى قد وصلتني بشأن هذا الإرهابي منتهك الأعراض.

 

ولم تكتف المواطنة اليمنية بهذا الأمر، بل كشفت عن المستور والخاص بسلطان زابن، مشيرة إلى أنه المسؤول الأول عند عبد الملك الحوثي والمسؤول أيضا عن الاختطاف وسجون النساء السرية.

 

وأشارت اليمنية أيضا بأن القيادي الحوثي كان المسؤول عن اختطاف 1450 امرأة في مناطق الحوثي وكذلك تعذيب الفتيات والانتهاكات الجنسية والتجنيد لهم وأيضا زواج الاضطرار وابتزاز الفتيات وغير ذلك من الجرائم غير الأخلاقية.

 

أما عن مقابلتها به، فأوضحت المواطنة اليمنية أن ذراع عبد الملك الحوثي والقيادي سلطان زابن قد جاء بنفسه لكي يختطفها من منزلها وكذلك أجبرها على تقبيل قدمية من أجل إخبارها بأن ابنتها معافاة وبخير ولم يتم اغتصابها أو الاعتداء عليها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وحش الجنس الحوثي ميليشيا الحوثي فيديو سلطان زابن القيادي الحوثي سلطان زابن

أخبار تهمك

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

منذ يومين

التشيرنيجيتو: ريال مدريد يحسم صفقة القرن

منذ حوالي 5 ساعات

كلوب يتلقى هدية غير متوقعة من ريال مدريد

منذ ساعة

عاجل - الزمالك مُهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية

منذ ساعة و نصف

أول رد من محمد رمضان على تعويضه بـ 6 مليون للطيار

منذ يوم

تحذير جديد من السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

بعد الاتفاق مع اتحاد الكرة.. فينجادا يعود لمصر بعد غياب 14 سنة ومسيرة مع الزمالك

منذ ساعة و 24 دقيقة

مصطفى بكري يكشف حقيقة إجراء تعديل وزاري (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

نجم بيراميدز يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

منذ ساعتين

بالأسماء.. ريال مدريد يعرض 3 لاعبين على باريس ضمن صفقة مبابي

منذ 34 دقيقة

عماد الدين أديب يكشف عن "كابوس" في أزمة سد النهضة

منذ يومين

الكشف عن الحكم الأقرب لإدارة مباراة الأهلي والزمالك

منذ 33 دقيقة

قرار عاجل من المحكمة بشأن متحرش أتوبيس الجيزة

منذ حوالي 8 ساعات

إجراءات مشددة خلال رمضان.. 9 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

منذ حوالي 6 ساعات

لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على موسيماني صفقة ذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

منذ يوم

موضوعات متعلقة

اليمن.. مقتل قيادي حوثي بغارة للتحالف في الجوف

مصرع قيادي من ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران بغارة على حجة

مصرع قيادات حوثية بارزة في الحديدة

بعد إغلاقهم مكتب "مكافحة الاتجار بالبشر".. تاريخ "الحوثيين" الأسود في الاتجار بالحي والميت

مقتل 10 من قادة الميليشيات الحوثية في حجة

منظمات حقوقية: ممارسات ميليشيا الحوثي في حجور "جرائم حرب"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:59 م

كلوب يتلقى هدية غير متوقعة من ريال مدريد

بالأسماء.. ريال مدريد يعرض 3 لاعبين على باريس ضمن صفقة مبابي

10:30 م

مصطفى بكري يكشف حقيقة إجراء تعديل وزاري (فيديو)

07:58 م

عاجل - الزمالك مُهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية

09:31 م

تحذير جديد من السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

04:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج