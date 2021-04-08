يمنية تكشف المستور عن وحش الجنس الحوثي "سلطان زابن" بعد مصرعه (فيديو)

خرجت مواطنة يمنية اليوم، الخميس، لتكشف عن جرائم أحد قادة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران وهو سلطان زابن وهو الذراع الأيمن لعبد الملك الحوثي.

وعبر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت المواطنة اليمنية مصرع القيادي الحوثي ووصفته بالإرهابي ومنتهك الأعراض، قائلة:"أجمل بشرى قد وصلتني بشأن هذا الإرهابي منتهك الأعراض.

ولم تكتف المواطنة اليمنية بهذا الأمر، بل كشفت عن المستور والخاص بسلطان زابن، مشيرة إلى أنه المسؤول الأول عند عبد الملك الحوثي والمسؤول أيضا عن الاختطاف وسجون النساء السرية.

وأشارت اليمنية أيضا بأن القيادي الحوثي كان المسؤول عن اختطاف 1450 امرأة في مناطق الحوثي وكذلك تعذيب الفتيات والانتهاكات الجنسية والتجنيد لهم وأيضا زواج الاضطرار وابتزاز الفتيات وغير ذلك من الجرائم غير الأخلاقية.

أما عن مقابلتها به، فأوضحت المواطنة اليمنية أن ذراع عبد الملك الحوثي والقيادي سلطان زابن قد جاء بنفسه لكي يختطفها من منزلها وكذلك أجبرها على تقبيل قدمية من أجل إخبارها بأن ابنتها معافاة وبخير ولم يتم اغتصابها أو الاعتداء عليها.