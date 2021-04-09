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8 قرارات من وزارة "البيئة" بشأن مدينة دهب

الجمعة 09/أبريل/2021 - 05:50 ص
أرشيفية
أرشيفية
مارينا بشارة
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في ظل استمرار جهود وزارة البيئة لتطوير والحفاظ على المحميات الطبيعية بمدينة دهب، أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عدة قرارات مهمة مهمة في هذا الشأن.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز قرارات وزيرة البيئة بشأن تطوير مدينة دهب:

١-أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد أن عام 2021 عام مدينة دهب بهدف تطوير المدينة ومتابعة أعمال تطوير المحميات.

٢-وضعت وزيرة البيئة خطة الإدارة البيئية المتكاملة بمحافظة جنوب سيناء والتى بدأت بالتركيز على مدينة شرم الشيخ من خلال تطوير محمية رأس محمد وإطلاق حملة إيكو إيجيبت للسياحة البيئية ودمج المجتمع المحلي في أعمال التطوير.

٣-تحقيق فكرة الاستدامة المالية للمحميات يساهم في تطويرها ويعزز مفهوم المحمية والسياحة البيئية المستدامة.

٤- تعد مدينة دهب هي مثل حقيقى لتحقيق فكرة السياحة البيئية والمستدامة لكونها منطقة فريدة من نوعها.

٥-تطوير محمية أبو جالوم، وإزالة أي تعديات بالاتفاق مع المجتمع المحلي والمحافظة.

٦- منع استخدام الأكياس البلاستيكية واستبدالها بأكياس ورقية أو أكياس بلاستيكية أحادية الاستخدام بهدف الحفاظ على البيئة البحرية التي تنفرد بها مدينة دهب.

٧-إنشاء 25 شمندورة في دهب خلال عامين.

٨-تحرير محاضر ضد أصحاب المحال والبازرات التي تخالف قرار منع استخدام أكياس البلاستيك العادية.

وكانت تفقدت وزيرة البيئة المحميات بمحافظة جنوب سيناء وأعمال التطوير بها علاوة على إعلان خطة الإدارة البيئية المتكاملة للمدينة مع مناقشة القضايا البيئية مع ممثلي المجتمع المدني والمحلي.

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