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موسيماني يرفض إراحة نجم الأهلي أمام سيمبا التنزاني

الخميس 08/أبريل/2021 - 11:01 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره سيمبا التنزاني، مساء غدًا الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من عمر بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يحسم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال مران الفريق اليوم، التشكيل الأقرب الذي سيخوض به مباراة سيمبا التنزاني.

ويسعى موسيماني لمنح الفرصة لبعض اللاعبين الذين لم يشاركو في المباريات الماضية، وعلى رأسهم الخماسي والتر بواليا وأكرم توفيق وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام وصلاح محسن، لتجهيزهم للمباريات المقبلة.

وكشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن موسيماني رفض إراحة محمد الشناوي أمام سيمبا والدفع بعلي لطفي كحارس اساسي، بسبب قوة فريق سيمبا التنزاني، والخوف من التعرض لخسارة ثقيلة تؤثر على معنويات المارد الأحمر قبل المباريات المهمة المقبلة، سواء في بطولة الدوري المصري أو بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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موسيماني سيمبا الشناوي الاهلي

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