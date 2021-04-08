مانشستر يونايتد يهزم غرناطة في ذهاب ربع نهائي اليوروباليج

بات مانشستر يونايتد الإنجليزي على مشارف الصعود للدور قبل النهائي في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعد تغلبه 2 - صفر على مضيفه غرناطة الإسباني يوم الخميس في ذهاب دور الثمانية للمسابقة.





جاءت المباراة متوسطة المستوى، حيث حقق يونايتد انتصاره بأقل مجهود، فيما بدا واضحا نقص خبرة لاعبي فريق غرناطة، الذي يشارك للمرة الأولى في البطولة القارية.





افتتح ماركوس راشفورد التسجيل ليونايتد في الدقيقة 31، قبل أن يضيف البرتغالي برونو فيرنانديز الهدف الثاني للفريق الإنجليزي في الدقيقة 90 من ركلة جزاء.





بتلك النتيجة، أصبح يكفي مانشستر يونايتد الخسارة بفارق هدف وحيد في لقاء العودة، الذي سيقام بملعبه يوم الخميس القادم، لحجز مقعد في المربع الذهبي بالبطولة التي توج بها عام 2017.





في المقابل، باتت مهمة غرناطة شبه مستحيلة في الاستمرار بالمسابقة، حيث يتعين عليه الفوز بثلاثية بيضاء في مباراة العودة، أو بفارق هدفين شريطة تسجيله ثلاثة أهداف على الأقل في مرمى منافسه.



