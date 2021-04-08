أعداد الجماهير المسموح بحضورها في بطولة أوروبا

كشف الاتحاد الأوروبي عن أعداد الجماهير التي من المقرر أن تتواجد في البلدان المستضيفة لبطولة أووربا القادمة.





في ما يلي المدن الـ12 التي تستعد لاستضافة بطولة أوروبا لكرة القدم وأعداد الجماهير التي التزمت بحضورها المباريات بعد تحديد الاتحاد الأوروبي الأربعاء، كموعد نهائي لتقديم خططها.





* لندن (إنجلترا)

- ملعب ويمبلي (السعة 90 ألف متفرج)

- ثلاث مباريات في دور المجموعات ومباراة في دور الستة عشر والدور قبل النهائي والمباراة النهائية.

- قال أوليفر دودن وزير الثقافة والرياضة إنه متفائل بحضور عشرة آلاف متفرج في المباريات الأولى ويتطلع لزيادة هذا العدد بعد 21 يونيو

* روما (إيطاليا)

- الملعب الأولمبي (السعة 68 ألف متفرج)

- ثلاث مباريات في دور المجموعات ومباراة في دور الثمانية.

- اللجنة العلمية بالحكومة الإيطالية قالت إنها لا تستطيع تقديم الرأي النهائي قبل الموعد المحدد بسبب "تطور الإطار الوبائي والتقدم الذي تم إحرازه في حملة التطعيم الجارية في إيطاليا".





* سان بطرسبرغ (روسيا)

- ملعب سان بطرسبرج (السعة ‭61‬ ألف متفرج)

- ثلاث مباريات في دور المجموعات ومباراة في دور الثمانية.

- قالت اللجنة المنظمة في روسيا في مارس آذار إنها تأمل في حضور 50% من سعة الملعب.





* ميونيخ (ألمانيا)

- ملعب ميونيخ (السعة 70 ألف متفرج)

- ثلاث مباريات في دور المجموعات ومباراة في دور الثمانية.

- قالت وسائل إعلام محلية إن مسؤولي مدينة ميونيخ يخططون لاستضافة المباريات الأربع وقدموا الوثائق إلى "يويفا".





* باكو (أذربيجان)

- ملعب باكو الأولمبي (السعة 69 ألف متفرج)

- ثلاث مباريات في دور المجموعات ومباراة في دور الثمانية.

- قال اتحاد كرة القدم في أذربيجان إن البلاد ستسمح لجماهير بحضور مباريات في بطولة أوروبا في باكو في خضم جائحة كورونا حيث من المقرر أن يستقبل الملعب الأولمبي مشجعين بنسبة 50 في المئة من سعته.

ولم تتأهل أذربيجان إلى بطولة أوروبا وقال اتحاد كرة القدم هناك إنه سيسمح للجماهير من الدول المشاركة بحضور مباريات شريطة الحصول على تأشيرة وكذلك الالتزام بإجراءات مكافحة كوفيد-19.





* أمستردام (هولندا)

- ملعب يوهان كرويف أرينا (السعة 54 ألف متفرج)

- ثلاث مباريات في دور المجموعات ومباراة في دور الستة عشر.

- قال الاتحاد الهولندي إنه سيسمح بحضور 12 ألف متفرج على الأقل.





* بلباو (إسبانيا)

- ملعب سان ماميس (السعة 53 ألف متفرج)

- ثلاث مباريات في دور المجموعات ومباراة في دور الستة عشر.

- أبلغ مجلس مدينة بيلباو اليويفا باستعداد المدينة باستضافة 25 في المئة من سعة الملعب لكن الاتحاد الإسباني قال إن الشروط التي وضعتها حكومة إقليم الباسك "مستحيلة" لفعل ذلك عند انطلاق البطولة.





* بوخارست (رومانيا)

- الملعب الوطني (السعة 54 ألف متفرج)

- ثلاث مباريات في دور المجموعات ومباراة في دور الستة عشر.

- قال وزير الشباب والرياضة الروماني إنه سيتم السماح بحضور 13 ألف متفرج بحد أقصى (نحو 25 في المئة من سعة الملعب).





* كوبنهاغن (الدنمارك)

- ملعب باركن (السعة 38065)

- ثلاث مباريات في دور المجموعات ومباراة في دور الستة عشر.

- أعلنت الحكومة الدنمركية حضور 12 ألف متفرج على الأقل وهو ما يمثل 30 في المئة من سعة الملعب.





* دبلن (إيرلندا)

- ملعب دبلن أرينا (السعة 51700)

- ثلاث مباريات في دور المجموعات ومباراة في دور الستة عشر.

- قال الاتحاد الأيرلندي إنه ليس "في موقف مناسب في الوقت الحالي لتقديم تأكيدات بشأن أعداد حضور الجماهير".





* غلاسغو (إسكتلندا)

- هامبدن بارك (السعة 51866)

- ثلاث مباريات في دور المجموعات ومباراة في دور الستة عشر.

- وافقت الحكومة الاسكتلندية على حضور 25 في المئة بحد أقصى (نحو 12 ألف متفرج).





* بودابست (المجر)

- ملعب بوشكاش أرينا (السعة 68 ألف متفرج)

- ثلاث مباريات في دور المجموعات ومباراة في دور الستة عشر.

- لم تكشف المجر عن الأعداد التي قدمتها لليويفا لكنها ستعلن خططها لطرح التذاكر الأسبوع المقبل.



