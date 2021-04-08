Advertisements

أعداد الجماهير المسموح بحضورها في بطولة أوروبا

الخميس 08/أبريل/2021 - 11:00 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
كشف الاتحاد الأوروبي عن أعداد الجماهير التي من المقرر أن تتواجد في البلدان المستضيفة لبطولة أووربا القادمة.

في ما يلي المدن الـ12 التي تستعد لاستضافة بطولة أوروبا لكرة القدم وأعداد الجماهير التي التزمت بحضورها المباريات بعد تحديد الاتحاد الأوروبي الأربعاء، كموعد نهائي لتقديم خططها.

* لندن (إنجلترا)
- ملعب ويمبلي (السعة 90 ألف متفرج)
- ثلاث مباريات في دور المجموعات ومباراة في دور الستة عشر والدور قبل النهائي والمباراة النهائية.
- قال أوليفر دودن وزير الثقافة والرياضة إنه متفائل بحضور عشرة آلاف متفرج في المباريات الأولى ويتطلع لزيادة هذا العدد بعد 21 يونيو
* روما (إيطاليا)
- الملعب الأولمبي (السعة 68 ألف متفرج)
- ثلاث مباريات في دور المجموعات ومباراة في دور الثمانية.
- اللجنة العلمية بالحكومة الإيطالية قالت إنها لا تستطيع تقديم الرأي النهائي قبل الموعد المحدد بسبب "تطور الإطار الوبائي والتقدم الذي تم إحرازه في حملة التطعيم الجارية في إيطاليا".

* سان بطرسبرغ (روسيا)
- ملعب سان بطرسبرج (السعة ‭61‬ ألف متفرج)
- ثلاث مباريات في دور المجموعات ومباراة في دور الثمانية.
- قالت اللجنة المنظمة في روسيا في مارس آذار إنها تأمل في حضور 50% من سعة الملعب.

* ميونيخ (ألمانيا)
- ملعب ميونيخ (السعة 70 ألف متفرج)
- ثلاث مباريات في دور المجموعات ومباراة في دور الثمانية.
- قالت وسائل إعلام محلية إن مسؤولي مدينة ميونيخ يخططون لاستضافة المباريات الأربع وقدموا الوثائق إلى "يويفا".

* باكو (أذربيجان)
- ملعب باكو الأولمبي (السعة 69 ألف متفرج)
- ثلاث مباريات في دور المجموعات ومباراة في دور الثمانية.
- قال اتحاد كرة القدم في أذربيجان إن البلاد ستسمح لجماهير بحضور مباريات في بطولة أوروبا في باكو في خضم جائحة كورونا حيث من المقرر أن يستقبل الملعب الأولمبي مشجعين بنسبة 50 في المئة من سعته.
ولم تتأهل أذربيجان إلى بطولة أوروبا وقال اتحاد كرة القدم هناك إنه سيسمح للجماهير من الدول المشاركة بحضور مباريات شريطة الحصول على تأشيرة وكذلك الالتزام بإجراءات مكافحة كوفيد-19.

* أمستردام (هولندا)
- ملعب يوهان كرويف أرينا (السعة 54 ألف متفرج)
- ثلاث مباريات في دور المجموعات ومباراة في دور الستة عشر.
- قال الاتحاد الهولندي إنه سيسمح بحضور 12 ألف متفرج على الأقل.

* بلباو (إسبانيا)
- ملعب سان ماميس (السعة 53 ألف متفرج)
- ثلاث مباريات في دور المجموعات ومباراة في دور الستة عشر.
- أبلغ مجلس مدينة بيلباو اليويفا باستعداد المدينة باستضافة 25 في المئة من سعة الملعب لكن الاتحاد الإسباني قال إن الشروط التي وضعتها حكومة إقليم الباسك "مستحيلة" لفعل ذلك عند انطلاق البطولة.

* بوخارست (رومانيا)
- الملعب الوطني (السعة 54 ألف متفرج)
- ثلاث مباريات في دور المجموعات ومباراة في دور الستة عشر.
- قال وزير الشباب والرياضة الروماني إنه سيتم السماح بحضور 13 ألف متفرج بحد أقصى (نحو 25 في المئة من سعة الملعب).

* كوبنهاغن (الدنمارك)
- ملعب باركن (السعة 38065)
- ثلاث مباريات في دور المجموعات ومباراة في دور الستة عشر.
- أعلنت الحكومة الدنمركية حضور 12 ألف متفرج على الأقل وهو ما يمثل 30 في المئة من سعة الملعب.

* دبلن (إيرلندا)
- ملعب دبلن أرينا (السعة 51700)
- ثلاث مباريات في دور المجموعات ومباراة في دور الستة عشر.
- قال الاتحاد الأيرلندي إنه ليس "في موقف مناسب في الوقت الحالي لتقديم تأكيدات بشأن أعداد حضور الجماهير".

* غلاسغو (إسكتلندا)
- هامبدن بارك (السعة 51866)
- ثلاث مباريات في دور المجموعات ومباراة في دور الستة عشر.
- وافقت الحكومة الاسكتلندية على حضور 25 في المئة بحد أقصى (نحو 12 ألف متفرج).

* بودابست (المجر)
- ملعب بوشكاش أرينا (السعة 68 ألف متفرج)
- ثلاث مباريات في دور المجموعات ومباراة في دور الستة عشر.
- لم تكشف المجر عن الأعداد التي قدمتها لليويفا لكنها ستعلن خططها لطرح التذاكر الأسبوع المقبل.

أخبار تهمك

عماد الدين أديب يكشف عن "كابوس" في أزمة سد النهضة

منذ يومين

عاجل - الزمالك مُهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل من المحكمة بشأن متحرش أتوبيس الجيزة

منذ حوالي 9 ساعات

نجم بيراميدز يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

منذ يومين

بعد الاتفاق مع اتحاد الكرة.. فينجادا يعود لمصر بعد غياب 14 سنة ومسيرة مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

مصطفى بكري يكشف حقيقة إجراء تعديل وزاري (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد من محمد رمضان على تعويضه بـ 6 مليون للطيار

منذ يوم

تحذير جديد من السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

بالأسماء.. ريال مدريد يعرض 3 لاعبين على باريس ضمن صفقة مبابي

منذ أقل من ساعة

إجراءات مشددة خلال رمضان.. 9 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

منذ حوالي 7 ساعات

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

منذ يوم

التشيرنيجيتو: ريال مدريد يحسم صفقة القرن

منذ حوالي 6 ساعات

لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على موسيماني صفقة ذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

كلوب يتلقى هدية غير متوقعة من ريال مدريد

منذ ساعة و 26 دقيقة

موسيماني يرفض إراحة نجم الأهلي أمام سيمبا التنزاني

منذ أقل من نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:59 م

كلوب يتلقى هدية غير متوقعة من ريال مدريد

مصطفى بكري يكشف حقيقة إجراء تعديل وزاري (فيديو)

07:58 م

عاجل - الزمالك مُهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية

09:31 م

بالأسماء.. ريال مدريد يعرض 3 لاعبين على باريس ضمن صفقة مبابي

10:30 م

تحذير جديد من السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

04:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج