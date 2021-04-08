بعد بيعها بالكامل.. تعرف على مواصفات هامر الكهربائية 2024

هامر الكهربائية 2024.. تعتبر سيارات الدفع الرباعي من أكثر السيارات التي يسعى الكثيرون إلى اقتنائها، لما لها من قوة ومواصفات، رغم أسعارها الكبيرة.





مواصفات هامر الكهربائية 2024





وأعلنت مجموعةGMC الأمريكية عن سيارة الدفع الرباعي الكهربائية هامر 2024 والتي تأتي بمواصفات رياضية، متعددة الاستخدامات.





هامر الكهربائية 2024 الرياضية





وكشفت الشركة عن هامر الكهربائية 2024 في الحدث الرياضي المهم الذي أقيم في وقت سابق بالولايات المتحدة، حيث تصدر أسطورة كرة السلة الأمريكية ليبرون جيمس الإعلان التجاري.





إصدارات هامر الكهربائية 2024





وكشفت GMC عن الإصدار الأول من هامر الكهربائية Edition ، مشيرةً إلى أنها ستكون متوفرة بإصدارين آخرين هما X2 وX3 وذلك على غرار ما كانت عليه هامر سابقاً عندما قدّمت طراز H2 وH3 الأصغر حجماً من النسخة الأصلية للسيارة الشهيرة.





بيع هامر الكهربائية 2024 1 بالكامل





وأكدت شركة GMC الأمريكية عن بيع هامر الكهربائية عن بيع الإصدار 1 بالكامل، ما يعطي مؤشراً بالإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها السيارة.





إصدار هامر الكهربائية 2024 الأول





وتتضمن هامر الكهربائية 2024 في إصدارها الأول على 3 محركات تولد معا قوة تصل إلى 830 حصاناً، ما سيمكن السيارة من التسارع من 0-96 كم / ساعة في حوالي 3.5 ثانية.





المسافات التي تقطعها شحنة هامر الكهربائية 2024





ومن المقرر أن يتم تزويد السيارة هامر الكهربائية 2024 بحزمة بطارية كبيرة تمكنها من قطع مسافة جيدة تصل إلى ما يزيد عن 483 كم بالشحنة الكاملة، ما يجعلها خيارا جيدا لمن يريدون اقتنائها.



