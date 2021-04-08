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بعد بيعها بالكامل.. تعرف على مواصفات هامر الكهربائية 2024

الخميس 08/أبريل/2021 - 11:06 م
هامر الكهربائية 2024
هامر الكهربائية 2024
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هامر الكهربائية 2024.. تعتبر سيارات الدفع الرباعي من أكثر السيارات التي يسعى الكثيرون إلى اقتنائها، لما لها من قوة ومواصفات، رغم أسعارها الكبيرة.

مواصفات هامر الكهربائية 2024  

وأعلنت مجموعةGMC  الأمريكية عن سيارة الدفع الرباعي الكهربائية هامر 2024 والتي تأتي بمواصفات رياضية، متعددة الاستخدامات.

هامر الكهربائية 2024 الرياضية

وكشفت الشركة عن هامر الكهربائية 2024 في الحدث الرياضي المهم الذي أقيم في وقت سابق بالولايات المتحدة، حيث تصدر أسطورة كرة السلة الأمريكية ليبرون جيمس الإعلان التجاري.

إصدارات هامر الكهربائية 2024  

وكشفت GMC عن الإصدار الأول من هامر الكهربائية  Edition ، مشيرةً إلى أنها ستكون متوفرة بإصدارين آخرين هما X2 وX3  وذلك على غرار ما كانت عليه هامر سابقاً عندما قدّمت طراز H2 وH3 الأصغر حجماً من النسخة الأصلية للسيارة الشهيرة.

بيع هامر الكهربائية 2024 1 بالكامل

وأكدت شركة GMC  الأمريكية عن بيع هامر الكهربائية عن بيع الإصدار 1 بالكامل، ما يعطي مؤشراً بالإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها السيارة.

إصدار هامر الكهربائية 2024 الأول

وتتضمن هامر الكهربائية 2024 في إصدارها الأول على 3 محركات تولد معا قوة تصل إلى 830 حصاناً، ما سيمكن السيارة من التسارع من 0-96 كم / ساعة في حوالي 3.5 ثانية. 

المسافات التي تقطعها شحنة هامر الكهربائية 2024  

ومن المقرر أن يتم تزويد السيارة هامر الكهربائية 2024  بحزمة بطارية كبيرة تمكنها من قطع مسافة جيدة تصل إلى ما يزيد عن 483 كم بالشحنة الكاملة، ما يجعلها خيارا جيدا لمن يريدون اقتنائها.

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