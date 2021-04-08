بعد نجاحه.. مايسترو "موكب المومياوات" يكشف عن حلمه

قال نادر عباسي، مايسترو حفل نقل المومياوات الملكية، إن مستوى العازفين قديمًا كان أضعف كثيرًا من الوقت الحالي.



وأضاف المايسترو نادر عباسي، خلال لقائه ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أنه لابد إعادة توزيع الموسيقى القديمة بشكل جديد لجذب الشباب.



وتمنى قائد الملحمة الموسيقية بحفل نقل المومياوات الملكية، أن اوركسترا الاتحاد الهرموني يمثل مصر في العالم كله، وأن يقدم موسيقى موكب المومياوات الملكية بأكبر الأوركسترات في الأوبرا العالمية.

